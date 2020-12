Von Thomas Hürner, Hamburg

Marvin Willoughby weiß, dass er einen Coup gelandet hat, deshalb sagt er am Telefon den schönen Satz: "Wir waren selbst nicht unbedingt überzeugt davon, dass wir ihn überzeugen können." Willoughby, 42, ist Sportchef und Geschäftsführer der Hamburg Towers und noch mehr: Er ist quasi der Erfinder des Projekts, das derzeit die Basketball-Bundesliga (BBL) aufmischt. Und das hat viel damit zu tun, dass Willoughby eben diesen Coup gelandet hat: Trainiert werden die Towers seit dieser Saison vom Spanier Pedro Calles, 37, einem der begehrtesten jungen Coaches in Europa. Willoughby sagt: "Wir waren ja nicht die Einzigen, denen aufgefallen ist, dass das ein Trainer mit einer besonderen Perspektive ist."

Die Ausgangslage der Towers war dabei denkbar bescheiden. Calles hatte mit seinem vormaligen Klub Rasta Vechta im Juni noch an der BBL-Finalrunde teilgenommen, die wegen der Corona-Pandemie angesetzt wurde, um wenigstens einen Meister zu ermitteln. Und die Towers? Wären als Tabellenletzter mutmaßlich abgestiegen, wenn die Abstiegsregelung wegen der besonderen Umstände nicht aufgehoben worden wäre.

Von der niedersächsischen Kleinstadt Vechta in die hanseatische Millionenmetropole, das sah erstaunlicherweise also erstmal nach einem Rückschritt für den Trainer aus. Nach ein paar Wochen können Willoughby und Calles nun aber recht gelassen auf die Tabelle in der BBL verweisen: Vier Spiele, vier Siege, mit 8:0 Punkten haben die Towers nur noch die Branchengrößen Bayern München (10:0) und Ratiopharm Ulm (8:0) vor sich. Und an diesem Donnerstag kann im Heimspiel gegen die bislang erfolglosen Gießen 46ers der fünfte Erfolg hinzukommen.

Die Towers, dank Calles schon jetzt ein Titelkandidat? Da entfährt Willoughby ein leises Lachen. Nein, nein, nein, sagt er, in Hamburg solle behutsam aufgebaut werden. Gegen eine Teilnahme an den Playoffs hätte er freilich nichts einzuwenden, aber alles zu seiner Zeit. Ihm ist jedoch wichtig zu betonen: Die "Organisation", wie Willoughby den Klub immer wieder nennt, ganz nach amerikanischem Vorbild, habe perspektivisch durchaus den Anspruch, sich "als Top-Team in der Bundesliga" zu etablieren. Und das sei eben auch die Aussicht gewesen, mit der er Calles nach Hamburg locken konnte.

Man habe sich unverbindlich getroffen und einfach über Basketball geplaudert, erzählt Willoughby. Schnell hätten beide gemerkt, dass das ein "guter Fit" sein könnte. Es passte. Und in der Vorjahresmannschaft passte eben vieles nicht. Letztlich, sagt Willoughby, hätten die Argumente gefehlt, "mit diesen Spielern weiterzumachen". Deshalb trieb der Sportchef einen Kehraus voran, fast der ganze Kader wurde ausgetauscht. Calles sollte eine Mannschaft bekommen, die auch für ihn ein "guter Fit" ist; der bisherige Saisonverlauf lässt durchaus darauf schließen, dass das geklappt haben könnte.

Willoughby beschreibt Calles als "moderner Trainer, der in kein Schema passt". Sein Stil sei "nicht spanisch, sondern innovativ". Die Towers spielen mit einer harten, intensiven Verteidigung, der Ball wird schnell durch die eigenen Reihen bewegt. Vor allem Center Maik Korsar, Spielmacher T. J. Shorts sowie die Punktesammler Terry Allen, Jordan Swing und Top-Scorer Kameron Taylor sorgen so für ein schwer auszurechnendes, flexibles Offensivspiel. Gut sichtbar war das beim 93:63 in der vergangenen Woche in Bonn; aber auch in engen Spielen wie kurz darauf beim 85:80 gegen den Mitteldeutschen BC erweisen sich die Towers bislang als sehr stabil. Es sind dieselben Elemente, die auch Calles' ehemaligen Klub Rasta Vechta bis vor Kurzem noch so stark gemacht haben - und die dafür sorgen, dass dem Spanier schon bald eine Anstellung bei einem europäischen Top-Klub zugetraut wird.

Bei den Towers hat Calles einen Zweijahresvertrag unterschrieben, aber wer weiß, sagt Willoughby: In der Millionenmetropole Hamburg stecke schon "ein enormes Potenzial". Übrigens auch für die BBL, die von Zugpferden in den deutschen Großstädten enorm profitieren könnte. Alba Berlin gehört schon lange zum Establishment, die Basketballer des FC Bayern haben den Sport in den vergangenen Jahren auch in München populär gemacht. Ansonsten gibt es viele Klubs aus eher mittelgroßen Städten, die sehr verdienstvoll arbeiten, Basketball aber wohl nie zum Massenereignis in Deutschland machen werden.

Genau das ist das Ziel von Willoughby, der einst selbst Nationalspieler war und noch heute mit Dirk Nowitzki befreundet ist, seinem Teamkollegen bei der DJK s.Oliver Würzburg, ehe dieser Anfang 1999 weiterzog in die amerikanische Profiliga NBA. Aber die Konkurrenz ist groß in der Sportstadt Hamburg: Die Towers konkurrieren da nicht nur mit den Fußball-Zweitligisten Hamburger SV und FC St. Pauli , "zwei sehr starke Marken", wie Willoughby sagt. Man dürfe auch nicht vergessen: "Hamburg ist eine riesige Kulturstadt, überall wird um Aufmerksamkeit gerungen."

Eine Marke, das sollen die Towers auch mal werden. Und wenn man es nach Corporate-Identity-Gesichtspunkten betrachtet, hat der Verein eine wirklich schöne Geschichte vorzuweisen: Hervorgegangen sind die Towers erst im Jahr 2014 aus einem Sozialprojekt für Jugendliche im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg, kein einfaches Viertel. Der Initiator: Willoughby, der in Wilhelmsburg geboren wurde. Vor dem Spitzensport stand die Integration, und die soll auch in Zukunft gepflegt werden. 2019 haben es die Towers dann in die Bundesliga geschafft.

In Zeiten der pandemiebedingten Umsatzeinbrüche sind die Towers gut aufgestellt, sie haben einige regionale Unternehmen als Partner gewonnen. Auch wenn die Zuschauer gerade draußen bleiben müssen, glaubt Willoughby, sei in Hamburg schon eine gewisse Euphorie spürbar. Für das Heimspiel in der vergangenen Saison gegen den FC Bayern, das wegen Corona letztlich nie ausgetragen wurde, waren schon 12 000 Karten verkauft gewesen. Die Towers wären dafür in die Barclaycard Arena umgezogen, ihre eigene, 3500 Zuschauer fassende Halle wird allmählich zu klein. Deshalb soll eine Mehrzweckhalle mit einer Kapazität von bis zu 9000 Plätzen entstehen. Wann genau, weiß Willoughby nicht, aber die Signale der Politik seien "positiv". Bis dahin gelte es zu zeigen, dass die Towers "keine Eintagsfliege" sind. Trainer Calles wird Willoughby gespannt zugehört haben.