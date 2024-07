Nach dem Abschied von Trainer Pablo Laso verliert der deutsche Basketballmeister FC Bayern München auch seinen Sportdirektor: Daniele Baiesi, 48, verlegt „seinen Lebensmittelpunkt nach zehn Jahren in Deutschland wieder in seine italienische Heimatstadt“, teilte der Klub mit. Er beende verabredungsgemäß in der Sommerpause seine Arbeit. Baiesi kam 2017 aus Bamberg nach München und gewann in seiner Zeit als Sportdirektor sieben Titel. Bei der Nachfolgesuche will sich der Klub nicht unter Druck setzen lassen. „Wir haben schon Ideen, wie wir das machen werden“, sagte Geschäftsführer Marko Pesic.