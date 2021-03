Tabellenführer Riesen Ludwigsburg hat in der Basketball-Bundesliga mit viel Mühe in die Erfolgsspur zurückgefunden. Im Derby in Ulm gewann die Riesen 83:77 (33:39) und vermieden die zweite Pleite in Folge, nachdem sie bis zur Niederlage gegen Crailsheim in der Vorwoche 18 Spiele in Serie gewonnen hatten. Mit 42:4 Punkten behauptet Ludwigsburg Platz eins vor Meister Alba Berlin (38:6) und Bayern München (38:8), die beide am Sonntag im Einsatz sind. Berlin spielt ab 15 Uhr bei den Frankfurt Skyliners, München ist ab 18 Uhr bei den Merlins Crailsheim zu Gast.