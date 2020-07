Vor der Fortsetzung der NBA-Saison in Florida wird wegen eines weiteren Coronafalls die Personallage bei den Brooklyn Nets immer prekärer. Nach DeAndre Jordan, Spencer Dinwiddie und Wilson Chandler wurde nach Medienberichten nun auch Basketball-Profi Taurean Prince positiv auf das Coronavirus getestet. Damit fällt auch er für die Ende Juli geplante Saisonfortsetzung aus. Zudem müssen die Nets auf Kevin Durant (Pause nach Achillessehnenriss) und Kyrie Irving (Schulter-OP) verzichten und reisten am Dienstag nur mit einer Rumpftruppe nach Florida. Dort soll nach mehr als viereinhalb Monaten Zwangspause im Disney World Resort von Orlando ohne Zuschauer und mit strengen Auflagen weitergespielt werden. Bei zuvor 302 Tests waren 16 NBA-Profis positiv getestet worden. Für alle 22 Teams, die in Florida antreten werden, sind die Tests verpflichtend. Die ersten Spiele sollen am 30. Juli stattfinden.