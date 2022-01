Genau in die Mitte zwischen zwei Euroleague-Partien hatte der Bundesliga-Spielplan für den FC Bayern die Oberfranken von Medi Bayreuth gepackt, doch die Gastgeber ruhten sich nicht aus, zumindest fast nicht, und gewannen im bayerischen Duell 83:60 (39:32). Dabei war der Sieg zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Die von Slaven Rimac und den anderen Co-Trainern angeleitete Mannschaft - Andrea Trinchieri hatte laut Verein eine "Schaffenspause" genommen - startete souverän. Deshaun Thomas legte im Alleingang den Grundstein für den Sieg mit 13 Punkten im ersten Viertel, am Ende kam der Forward auf 21 Punkte. Zwar konnten die Gäste mit der Halbzeitsirene auf sieben Punkte verkürzen, zum Ende des dritten Viertels waren die Bayern aber schon wieder 14 Punkte enteilt. Nun reisen sie zum FC Barcelona, am Dienstag (21 Uhr) sind die Bayern als Tabellenachter gegen den Zweiten der Euroleague dann wieder Außenseiter.