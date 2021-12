Noch lacht er: Münchens K. C. Rivers (re.) begrüßt seinen alten Weggefährten Thomas Walkup, mit dem er in Kaunas spielte.

Die Basketballer des FC Bayern München kassieren in Piräus eine empfindliche 60:84-Pleite. Schlechte Rahmenbedingungen für das Debüt von K. C. Rivers.

Von Ralf Tögel

Elf Minuten und 20 Sekunden waren gespielt, als Kelvin Creswell Rivers, der von allen nur K.C. gerufen wird, zum ersten Mal in dieser Saison für die Basketballer des FC Bayern das Spielfeld betrat. Rivers ist bekanntlich für Darrun Hilliard nachverpflichtet und mit einem Vertrag bis zu Saisonende ausgestattet worden, weil der wegen einer Bänderverletzung im Knie lange ausfallen wird. Nun also sollte er diese Lücke erstmals füllen. Wobei das natürlich ein bisschen viel verlangt wäre, Trainer Andrea Trinchieri hatte ja betont, dass der Ausfall seines Topscorers nur im Verbund zu kompensieren sein werde. Außerdem ist Rivers erst am Montag zum Team gestoßen. Zieht man die Reise nach Piräus ab, wo die FCB-Basketballer ihr Euroleague-Spiel am Mittwochabend absolvierten, wird ersichtlich, dass er mit den neuen Kollegen nicht gerade viel üben konnte. Will man es überspitzt formulieren: Für Rivers war es ein Hecht ins kalte Wasser. Mit Anlauf. Denn was der 34-Jährige nicht erahnen konnte, war, dass die gesamte Mannschaft einen miserablen Abend erwischt hatte, das Debüt von K. C. Rivers ging mit 60:84 Punkten in die Hose.

Dabei hat der US-Amerikaner schon bessere Tage im Trikot der Münchner erlebt, in der Saison 2014/15 war er vom damaligen Euroleague-Sieger Real Madrid zu den Bayern gekommen, ebenfalls nur per befristetem Vertrag bis zum Jahresende. Er war Topscorer und sollte eigentlich auch für das kommende Jahr weiterverpflichtet werden, doch die damalige Vereinsführung unter Präsident Karl Hopfner und dem 2019 verstorbenen Vize Rudolf Schels erachtete die notwendige Summe als zu hoch. Was Geschäftsführer Marko Pesic seinerzeit scharf kritisiert hatte, er musste Rivers wieder in Richtung Madrid ziehen lassen. Auch weil Uli Hoeneß, der große Förderer des Basketball-Projekts, seinerzeit seine Haftstrafe verbüßte und keinerlei Einfluss nehmen konnte. Nun also schließt sich der Kreis, wenn auch mit einem weniger erfolgreichen Start.

Gegen die giftige Abwehr der Griechen fehlt den Bayern die "mentale und physische Energie", sagt Trainer Andrea Trinchieri

"Auf der einen Seite haben wir eine großartige Leistung von Olympiakos gesehen, offensiv wie defensiv. Sie waren in allem besser, sogar beim Warm-up" erklärte Trinchieri, ohne zu vergessen, die Leistung seiner Mannschaft als "sehr schwach" einzuordnen. Angesichts des Programms und der Leistungen in den vergangenen Wochen war der ansonsten für deutliche Worte bekannte Italiener aber überraschend milde gestimmt: "Wir hatten zuletzt nur große Matches, erst Efes, dann Alba auswärts. Solche miesen Nächte können passieren." Trinchieri hatte schnell erkannt, dass seinen Spielern "mentale und physische Energie" fehlte. Zur Halbzeit war die Partie bereits entscheiden, Piräus führte mit 49:24 Punkten - und es war zu diesem Zeitpunkt klar ersichtlich, dass die kraftlosen Münchner nicht in der Lage sein würden, diese Partie in der zweiten Halbzeit noch zu drehen.

Immerhin bäumte sich der Gast im letzten Viertel nach einem zwischenzeitlichen 34-Punkte-Rückstand nochmals auf, die happige Niederlage war aber nicht mehr zu verhindern. Was auch dem herausragend verteidigenden Gastgeber geschuldet war, Piräus bleibt zu Hause weiter ungeschlagen und steht nicht umsonst mit 10:5 Siegen auf dem dritten Tabellenplatz im höchsten europäischen Wettbewerb. Die Griechen kommen dabei ohne große Namen aus, haben aber eine sehr eingespielte Mannschaft, deren besonderes Merkmal die bissige Defensive ist - was neben den Bayern schon die Topteams von Real Madrid, Tel Aviv oder Mailand erfahren mussten.

Die Münchner kamen kaum zu unbedrängten Aktionen oder Würfen, meist hatten sie es mit mindestens einem giftigen Gegenspieler zu tun. Und wenn ein Spielzug gelang, dann verfehlten auch die freien Würfe zu oft das Ziel. Die Bayern blieben letztlich chancenlos, stehen nun mit 7:8 Siegen auf Rang zehn, Efes Istanbul hat als Achter und damit letzter Playoff-Platz-Inhaber dieselbe Bilanz. Trinchieri hakte den Ausflug in die griechische Hafenstadt folglich schnell ab: "Wir waren schlecht und müssen in allem besser werden, schon in 48 Stunden haben wir ein sehr schwieriges Spiel. Ich bleibe an der Seite meiner Spieler, auch wenn das eine sehr beschämende Leistung von uns allen war."

Damit meint er die Partie bei Roter Stern Belgrad am Freitagabend (20.45 Uhr), vielleicht auch für Rivers eine bessere Gelegenheit, seine Qualitäten einzubringen. Dass er in der Lage ist, dies ohne große Einarbeitungszeit zu erledigen, bewies er gleich mit seiner ersten Aktion im neuen Trikot, kaum auf dem Parkett in Piräus traf Rivers mit seinem ersten Wurf. Für solche Aktionen haben sie den Shooting Guard geholt, weil er mit der Erfahrung aus 200 Spielen in der europäischen Königsklasse für Spitzenklubs wie Khimki Moskau, Athen oder Kaunas helfen kann. Auch ohne Anlauf.