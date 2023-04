Von Ralf Tögel

Elf Siege hintereinander sind dem FC Bayern in der Basketball-Bundesliga (BBL) geglückt, die Serie nimmt beindruckende Formen an. Genauer gesagt haben die Münchner seit der 70:89-Heimpleite gegen Hamburg am 14. Februar im nationalen Betrieb alles gewonnen - inklusive Pokal. Und am Sonntag geht es weiter in der Liga, mit einem Gastspiel in Göttingen.

Die Fehlleistung gegen Hamburg darf man als Zäsur in der Saison der Münchner sehen, denn danach wurde beschlossen, sich angesichts mangelnder Playoff-Aussichten in der Euroleague auf die Meisterschaft zu konzentrieren. Das internationale Geschäft hat sich vor knapp zwei Wochen erledigt, seither entfallen die Zusatzbelastungen durch das ständige Herumreisen quer durch den Kontinent sowie die kraftraubenden Duelle mit der europäischen Elite. Das kommt den Spielern zupass, wie Niels Giffey nach dem 108:76-Erfolg gegen die Seawolves bestätigte: "Die Rotation ist ausgeglichener, es tut gut, wenn wir Spieler auch mal aussetzen können." Trotz aller Siege wird der FCB die Hauptrunde auf dem dritten Platz abschließen. "Es ist weder nach vorne noch nach hinten was möglich", sagte Trainer Andrea Trinchieri, er könne sich daher ganz der "Vorbereitung auf die Playoffs" widmen.

Lucic und Harris werden bald wieder mitspielen können, für Hunter sieht es nicht so gut aus, er hat einen Bandscheibenvorfall

Gegen heillos überforderte Rostocker, die ihrerseits noch um den Einzug in die Playoffs kämpfen, bot Bayern am Mittwoch offensiv wie defensiv einen starken Vortrag, vor allem Topscorer Isaac Bonga (17 Punkte) und Giffey (16) überzeugten. In Paul Zipser (12), Cassius Winston, Freddie Gillespie (je 11), D.J. Seeley und Zylan Cheatham (je 10) punkteten weitere fünf Spieler zweistellig. Dabei fiel auf, dass das Team immer besser zusammenfindet. Giffey stieß spät zum Team, Bonga und Zipser waren lange verletzt, Winston und Gillespiel sind Europa-Novizen und Seeley und Cheatham wurden nachverpflichtet.

Nominell kann mit dem Kader der Bayern ohnehin kein Konkurrent mithalten, gegen Rostock fehlten Kapitän Vladimir Lucic, Othello Hunter und Elias Harris. Während Harris und Lucic bald zurückerwartet werden, dürfte sich das bei Hunter länger hinziehen, der Center-Routinier laboriert an einem Bandscheibenvorfall.