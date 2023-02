Die Basketballer des FC Bayern München haben ihre Serie von vier Niederlagen in Serie am Sonntagabend bei den Niners Chemnitz mit einem überzeugenden 79:58-Sieg beendet. Damit festigten sie mit nun 14:5 Siegen hinter Berlin und Bonn den dritten Tabellenplatz.

Es war ja angesichts des bevorstehenden Wochenendes schon an der Zeit für den FC Bayern, ein Zeichen in Richtung Liga-Konkurrenz zu senden. Am kommenden Samstag nämlich steht das Pokal-Halbfinale gegen den aktuellen Double-Sieger Alba Berlin an, wenn es in Oldenburg im Top Four um den ersten zu vergebenden Titel der Saison geht. Und zuletzt hatten die Bayern ja ein paar Fragezeichen hinterlassen, Trainer Andrea Trinchieri sprach angesichts mehrerer verletzter Stammspieler und einem fordernden Spielplan von einer schwierigen Phase - auch wenn drei jener vier Misserfolge in der Euroleague zustande gekommen waren (und zudem gegen den Bundesliga-Zweiten Bonn). Und dort sind die Kontrahenten von einer anderen Qualität als die Sachsen, wenngleich sich die Bayern in der Chemnitzer Messehalle schon immer schwer getan hatten. Drei von vier Spielen waren bisher dort verloren gegangen, zuletzt beim 58:77 in der vergangenen Saison.

Nach dem ersten Viertel führen die Bayern 23:7, die Vorentscheidung ist gefallen

Am Sonntagabend allerdings offenbarte der Gast von der ersten Sekunde an, dass er sich von dieser Historie nicht beeindrucken lässt. Vielmehr hatte es lange den Anschein, dass die Chemnitzer als erstes Team in der BBL-Historie Gefahr laufen, ein Startviertel ohne Punkt abzuliefern. 15:0 lagen die Bayern vorn, ehe Spielmacher Wes Clark die ersten Punkte gelangen. Nach dem ersten Viertel, das die Bayern mit 23:7 gewannen, war die Vorentscheidung gefallen. Vor allem Nick Weiler-Babb agierte herausragend, war mit 23 Punkten Münchner Topscorer und steuerte gleich 19 Punkte zur 42:28-Pausenführung bei.

Hatten die Münchner im zweiten Viertel etwas Fahrt aus ihrem Spiel genommen, dämpften sie jegliche Illusionen der Gastgeber auf ein erfolgreiches Abschneiden mit einem konzentrierten Start in den zweiten Abschnitt. Vor dem letzten Viertel führte der FCB deutlich 63:46 - und kann am Dienstag im Heimspiel gegen Hamburg ein finales Zeichen in Richtung Pokal-Entscheidung senden.