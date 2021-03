Die Basketballer aus Bamberg, Würzburg und Bayreuth haben in der Bundesliga (BBL) am Wochenende Siege eingefahren. Die Bamberger setzten sich beim Mitteldeutschen BC mit 100:89 (54:54) Punkten durch, sicherten sich somit den vierten BBL-Erfolg in Serie und bleiben auf Platz acht auf Kurs Richtung Playoffs. Sechs Brose-Spieler punkteten zweistellig, am besten Christian Sengfelder mit 21 Zählern. "Wir haben mit der richtigen Einstellung begonnen", sagte Bambergs Trainer Johan Roijakkers. "Leider sind wir im zweiten Viertel total eingebrochen. Wir wussten, dass der MBC eine gute Mannschaft ist und in jedem Spiel einen Run hat - den hatten sie diesmal im zweiten Abschnitt. Im dritten Viertel haben wir wieder die richtige Energie auf dem Spielfeld gefunden, die Defense war viel physischer."

s.Oliver Würzburg erkämpfte sich mit 74:73 (35:47) Punkten einen extrem wichtigen Auswärtssieg beim Tabellenletzten in Gießen und machte einen großen Schritt Richtung Klassenverbleib. Nach dem deutlichen Halbzeitrückstand brachte ein 15:1-Lauf zu Beginn des dritten Viertels die Wende. In Cameron Hunt (18), Florian Koch, Tyson Ward (beide 13) und Murphy Holloway (12) punkteten vier Würzburger zweistellig. "Wir haben einfach gearbeitet und wollten es heute mehr, das hat uns den Sieg gebracht", meinte Koch. "Es sieht nicht immer schön aus, aber solange wir den Willen mitbringen, haben wir immer eine Chance." Die entscheidenden Aktionen in der Defensive setzte dabei Perry Jones, der den Statistikbogen mit 5 Punkten, 5 Korbvorlagen, 3 Steals und 2 Blocks füllte. Er leitete mit einem Ballgewinn den entscheidenden Würzburger Angriff ein, den Tyson Ward 24,7 Sekunden vor Schluss mit einem Fastbreak-Korbleger zum 74:73 abschließen konnte. Und auch beim letzten Gießener Angriff störte Jones entscheidend. Durch den achten Saisonsieg hat Würzburg jetzt vier Siege Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

Medi Bayreuth hat den Klassenverbleib mit seinem zehnten Saisonsieg so gut wie gesichert und bleibt im Kampf um die Playoffs-Plätze in Schlagdistanz. Der Zehnte setzte sich am Sonntagnachmittag gegen die Niners Chemnitz 85:72 (32:35) durch. Bester Niners-Werfer war Isiaha Mike mit 21 Punkten, bei Bayreuth überzeugte Osvaldas Olisevicius mit 19 Zählern. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase setzten sich die Niners zu Beginn des zweiten Viertels etwas ab. Der Vorsprung hielt bis ins Schlussviertel, doch dort drehte Bayreuth die Partie mit einer 6:0-Serie und erzielten insgesamt 30 Punkte. In der Folge ließen sich die Franken das Spiel nicht mehr aus der Hand nehmen und feierten den vierten Sieg nacheinander.