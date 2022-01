Brose Bamberg hat das Nachholspiel des zwölften Spieltags in der Basketball-Bundesliga (BBL) bei den Hamburg Towers 87:75 (44:34) gewonnen und sich damit den siebten Saisonsieg gesichert. Bester Werfer der Bamberger, die auf Rang elf klettern, war Omar Prewitt mit 19 Punkten. Anders als geplant haben die Bamberger nun am kommenden Samstag spielfrei, da die Heimpartie gegen s.Oliver Würzburg nach dem Corona-Ausbruch mit 13 Positivfällen bei den Würzburgern verschoben werden musste. Deren Partie am 15. Januar in Chemnitz erscheint nach aktuellem Stand ebenfalls unwahrscheinlich.

Für Ligakonkurrent Medi Bayreuth war der Mittwoch ebenfalls erfolgreich. Nach dem Sieg im Frankenderby gegen Würzburg vom Sonntag gewann das Team von Trainer Raoul Korner auch die Nachholpartie des zweiten Spieltages gegen die BG Göttingen 75:72 (36:35). Die ohne ihren verletzten Kapitän Bastian Doreth angetretenen Bayreuther konnten sich auf Power Forward Tim Allen verlassen, der sieben seiner insgesamt 19 Punkte in den letzten Minuten erzielte. Bereits am Samstag spielt Bayreuth bei den MHP Riesen aus Ludwigsburg. Es sei denn, Corona macht ihnen im Nachgang des Derbys gegen Würzburg einen Strich durch die Rechnung. Bislang seien "alle Testergebnisse negativ und die Spieler symptomfrei", sagte Bambergs Sprecher Sven Ammon am Donnerstag auf SZ-Nachfrage.