Von Joachim Mölter

Der Mann, über den am meisten geredet wurde vor dem ersten Saisontreffen der führenden deutschen Basketball-Klubs, war Maodo Lo gewesen, der Guard, der im Sommer vom entthronten Meister FC Bayern München zum aktuellen Doublegewinner Alba Berlin gewechselt war. Oder wie es Münchens neuer Trainer Andrea Trinchieri formuliert hatte: "Sie haben uns einen Spieler gestohlen!"

Das kann man zwar nicht ernsthaft so behaupten, denn Los Vertrag war einfach ausgelaufen, und er hatte sich aus überwiegend privaten Gründen entschieden, in seine Geburtsstadt Berlin zurückzukehren; dafür hatte er sogar ein geringer dotiertes Angebot angenommen. Aber weil so ein Schritt nun mal ungewöhnlich ist, bot er eben Gesprächsstoff. Auch FC-Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic musste deshalb etwas über seinen ehemaligen Profi sagen, er fürchtete: "Wenn solche Spieler das erste Mal gegen dich spielen, machen sie normalerweise immer ein gutes Spiel. Wir müssen schauen, dass wir ihn gut im Griff haben."

Beim Euroleague-Duell der beiden Klubs am Freitagabend hatten die Münchner Maodo Lo dann sogar sehr gut im Griff, der 27-Jährige war weitgehend ruhiggestellt. Einen Korb erzielte er gleich nach seiner Einwechslung im ersten Vierten, mit seinem zweiten setzte er bereits die Schlusspunkte bei der 72:90 (36:52)-Heimniederlage seines neuen Klubs. Bei seinem alten waren just diejenigen am erfolgreichsten, die geholt worden sind, um ihn zu ersetzen: Nick Weiler-Babb kam auf 15 Punkte, Wade Baldwin auf 14.

Während die Münchner damit am zweiten Spieltag ihre Bilanz ausgeglichen haben, stehen die Berliner nach zwei Niederlagen bereits am Tabellenende. Und angesichts der bevorstehenden Aufgaben gegen die Topklubs Anadolu Efes Istanbul (am kommenden Dienstag) und bei ZSKA Moskau (am Freitag) werden sie sich auch schwer tun, von dort wegzukommen.

Vor dem ersten nationalen Gipfeltreffen der neuen Saison hatte Maodo Lo noch gesagt, es gebe "beiden Mannschaften die Chance, zu sehen, wie weit sie schon in ihrer Entwicklung sind". Beide Klubs hatten im Sommer ja den Verlust etlicher Stammkräfte verkraften müssen, der Neuaufbau gestaltet sich beim deutschen Meister nun aber holpriger als beim Herausforderer. "Wir müssen als Mannschaft noch zusammenkommen, die neuen Spieler besser integrieren", resümierte Lo.

Die Münchner sind da bereits deutlich weiter, bei ihnen ging der Ball im Angriff wesentlich flüssiger durch die Hände, griffen die Mechanismen in der Abwehr runder ineinander. FC-Bayern-Trainer Trinchieri setzte alle zwölf Akteure ein, bis auf Robin Amaize punkteten auch alle. Sein Berliner Kollege Aito gab zwar auch jedem Spieler eine Chance, aber überzeugen konnten nur Neuzugang Jayson Granger (zehn Punkte, sechs Assists) sowie Marcus Eriksson (15), der im Schlussviertel noch ein paar Körbe traf.

"Es war ein etwas hoher Sieg, aber okay", fand Münchens neuer Kapitän Nihad Djedovic und spendete generös Trost: "Alba ist eine gute Mannschaft, wenn man sie spielen lässt." Das taten die Münchner allerdings nur zehn Minuten lang, nach dem ersten Viertel (21:27) zogen sie die Schrauben in der Defensive an und entschieden das zweite mit 31:9 Punkten zu ihren Gunsten. Dabei verwehrten sie den Berlinern geschlagene fünf Minuten lang einen Korberfolg. "Das ist die Art, wie wir spielen wollen", sagte Vladimir Lucic, mit 14 Punkten und sechs Rebounds bester Mann auf dem Parkett.

Das wird den Münchner freilich nicht in jeder Partie so einfach gelingen. Immerhin können sie die anstehenden Aufgaben nun mit gestärktem Selbstbewusstsein angehen: In der kommenden Woche müssen sie in der Euroleague bei Maccabi Tel Aviv antreten (am Mittwoch) sowie bei Fenerbahce Istanbul (Freitag). Das ist noch ein Klub, zu dem ein FC-Bayern-Profi im vergangenen Sommer abgewandert ist: Kapitän Danilo Barthel. Die Münchner werden sicher schauen, dass sie auch ihn gut in den Griff bekommen.

Aus Istanbul fliegen die Münchner dann gleich weiter nach Leipzig, im nahegelegenen Weißenfels bestreiten sie am Sonntag ihr erstes Pokalspiel auf nationaler Ebene. Dieser Wettbewerb ist in der Corona-Saison dem Bundesliga-Betrieb vorgeschaltet, der Pokal wird bereits Anfang November vergeben. Am Freitagabend haben die Münchner den titelverteidigen Berlinern schon mal eindrucksvoll signalisiert, dass sie deren Trophäen nur als Leihgabe betrachten - und die erste demnächst zurückfordern.