Eigentlich hätte Maodo Lo Angst bekommen müssen, als diese riesigen Kerle auf ihn zustürmten. Doch als Center Greg Monroe, ein 2,11 Meter großer Schrank von einem Basketballer, den vergleichsweise kleinen 1,91-Meter-Kollegen liebevoll in den Arm nahm, wusste Lo, dass ihm Außergewöhnliches gelungen war. Nämlich zwei fabelhafte Drei-Punkte-Würfe, mit denen der Spielmacher den Münchnern im Euroleague-Duell bei Alba Berlin in den letzten zehn Spielsekunden die Siegchance wahrte. Der letzte Dreier flog exakt 2,8 Sekunden vor der Schlusssirene durch die Reuse: 72:72, Verlängerung.

In dieser Fünf-Minuten-Zugabe behaupteten sich die Münchner mit 5:4, sie feierten einen hauchdünnen 77:76-Triumph. Zugleich beendeten sie ihre schwarze Auswärtsserie von sechs Niederlagen in Folge in Europas Königsklasse. Der erste Erfolg in der Fremde beschert dem deutschen Meister den Anschluss ans Tabellenmittelfeld, der angestrebte achte Platz, der die Teilnahme an der K.-o.-Runde in der Euroleague bedeutet, ist derzeit nur einen Sieg entfernt. Während die Bayern sich mit 6:8-Siegen auf den zwölfte Rang verbesserten, bleibt Berlin bei 4:10 und auf dem drittletzten Platz im 18er-Feld stehen.

Detailansicht öffnen Drei-Punkte-Wurf zur Fortsetzung: Maodo Lo wirft trifft über Jonas Mattisseck und bringt die Münchner in die Verlängerung. (Foto: Tilo Wiedensohler/imago)

Auch abseits dieser nüchternen Zahlen könnte dieses Spiel große Wirkung entfalten. Vor allem die Münchner Profis hatten schon vor Anpfiff erklärt, dass das Duell der zweifelsfrei besten deutschen Mannschaften - die sich Mittwochabend erstmals in Europas höchster Klasse gegenüberstanden - auch Abstrahleffekte auf die Bundesliga haben dürfte. Denn das anfangs niveauarme, am Ende aber packende Duell präsentierte alle Zutaten, die den Verlauf einer Saison verändern können - im Positiven wie im Negativen. Die Münchner tankten Selbstvertrauen, für die Berliner war der Sekundenschlaf bei Maodo Los kleinem Dreierfestival ein neuerlicher Nackenschlag. Verlor Alba doch bereits zum vierten Mal in der Euroleague in der Verlängerung. Zudem müssen die Berliner bis auf Weiteres ohne Peyton Siva auskommen, der im dritten Viertel wegen einer Muskelverletzung kapitulierte. Wie lange der Alba-Regisseur ausfällt, ist offen.

Für die Berliner spricht indes, dass sie bislang weder eine unglücklichen Niederlage noch Verletzungspech aus der Bahn werfen konnte. Der spanische Trainer Aito Garcia Reneses, 72, versteht es immer wieder, einen Akteur aus dem Hut zu zaubern, den der Gegner nicht unbedingt auf der Rechnung hatte. Wie Makai Mason, mit 17 Punkten Albas besten Schützen, der die Gastgeber erst wieder zurück ins Spiel brachte. Zunächst nämlich verstanden es die Münchner trefflich, ihren Nutzen aus dem Ausfall Sivas zu ziehen. Während Berlin geschockt wirkte, zog der deutsche Meister auf 50:38 davon, war aber nicht in der Lage, den Vorsprung ins letzte Viertel zu überführen. Vielmehr drehte Alba das Spiel, legte angeführt von Mason stets vor und sah nach dem Dreier von Marcus Eriksson (zwölf Punkte) zum 68:63 anderthalb Minuten vor dem vorgesehenen Ende wie der Sieger aus. Bis Maodo Lo kam ...

Strafanzeige gegen Berliner Fan Der frühere NBA-Profi Greg Monroe vom FC Bayern ist während des Euroleague-Spiels bei Alba Berlin von einem Zuschauer rassistisch beleidigt worden. Wie die Berliner am Donnerstag mitteilten, erhielt der Fan noch am Ort von der Polizei eine Strafanzeige sowie Hausverbot. Umstehende Fans hatten die Beleidigungen dem Sicherheitsdienst gemeldet. "Diskriminierung jedweder Art hat weder bei uns noch in der Gesellschaft etwas zu suchen und wird von uns konsequent geahndet und strafrechtlich verfolgt", teilte der Hauptstadtklub mit: "Wir sind bestürzt und verurteilen den Vorfall in aller Schärfe." Alba lobte ausdrücklich die Fans, "die beispielhaft reagiert haben". Monroe selbst hatte den Vorfall im Spiel nicht mitbekommen.

Lo setzte nicht nur seinen Doppel-Dreier zur Verlängerung, er übernahm anschließend auch noch die Regie über die Dramaturgie der Verlängerung. Zwei verwandelte Freiwürfe bedeuteten zudem die letzten und entscheidenden Punkte für die Gäste.

Ausgerechnet Lo! Der Nationalspieler, der am Silvesterabend 27 wird, ist in Berlin geboren. Allerdings weist seine sportliche Vita keine Berührungspunkte mit Alba auf. Lo begann beim DBV Charlottenburg mit dem Vereinsbasketball, später spielte er für die Central Hoops, einen Zusammenschluss mehrerer Berliner Vereine im Nachwuchsbereich. Lo war also bereits im Juniorenalter Konkurrent von Alba Berlin, ehe er als 18-Jähriger in die USA ging und vier Jahre an der Columbia University in Manhattan spielte - im College-Basketball ging sein Stern auf.

Das blieb auch hierzulande nicht verborgen, Lo spielte für die deutsche U20-Auswahl, ehe er endgültig zurückkehrte, um in der Bundesliga zu spielen. Und wieder entschied er sich gegen Alba und wechselte 2016 zum damaligen Branchenführer Brose Bamberg. Mit den Oberfranken gewann der Point Guard zwei Meisterschaften, danach schloss er sich dem aufstrebenden Basketball-Projekt in München an.

Es ist eine Entwicklung, die stetig nach oben führt. Seit Saisonbeginn zeigt der Spielmacher in Abwesenheit des verletzten T. J. Bray, den die Münchner für diese Position aus Vechta geholt haben, konstant starke Leistungen - nie war er besser als heute. Neben Lo (insgesamt 13 Punkte), waren einmal mehr Vladimir Lucic (19) und Greg Monroe (17) die Sieggaranten. Klar ist aber auch, dass sich der FC Bayern deutlich steigern muss, um an diesem Freitagabend in heimischer Arena bestehen zu können: Es kommt der FC Barcelona, und mit ihm kommt Svetislav Pesic. Der einstige Münchner Meistertrainer bringt die wohl am besten besetzte Mannschaft dieser Euroleague-Saison mit an seine alte Wirkungsstätte.