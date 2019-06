1. Juni 2019, 23:30 Uhr Basketball Sein wie Steph

Stephen Curry hat seinen Sport verändert. Im NBA-Finale strebt er mit den Golden State Warriors den vierten Titel an - auch wenn die Auftaktpartie gegen die Toronto Raptors verloren ging.

Von Adrian Ruch, Oakland/München

Stephen Curry, den die meisten nur Steph nennen, ist außergewöhnlich, selbst im Quervergleich mit den anderen Stars aus der weltbesten Basketballliga. Eine Ausnahmeerscheinung war er schon immer, wie Autor Marcus Thompson II im Buch "Golden - der mirakulöse Aufstieg des Steph Curry" aufzeigt. Interessant ist etwa eine Episode aus Currys Jugendjahren. Während Vater Dell Curry bei den Toronto Raptors tätig war, spielte der Sohnemann für das Queensway Christian College. "Er machte als Zwölfjähriger Dinge, die ich nie gesehen hatte", erinnert sich James Lackey. Weil die Partien gegen andere Schulen ähnlicher Größe langweilig wurden, organisierte der Coach Vergleiche mit Teams großer High-Schools aus dem Stadtzentrum. Trotzdem gewann Queensway immer. Doch einmal hatte das Team eine Minute vor Schluss sechs Punkte Rückstand. Der Trainer nahm eine Auszeit, und Curry, ansonsten ein stiller Bub, ergriff das Wort: "Wir werden dieses Spiel nicht verlieren. Gebt mir einfach den Ball." Lackey hörte zu und sagte dann zu den Spielern: "Gebt Steph den Ball." Innerhalb weniger Sekunden versenkte der schmächtige Curry gegen die physisch stärkeren Gegner zwei 3-Punkte-Würfe. Am Ende stand ein Sieg mit 6 Zählern Differenz.

Über die Fähigkeit, für den Unterschied zu sorgen, verfügt er bis heute. Und derzeit ist der 31-Jährige besonders gefordert. Mit den Golden State Warriors bestreitet er das NBA-Finale gegen die Toronto Raptors, und die Kalifornier müssen seit der Endphase von Spiel fünf des Viertelfinals auf Kevin Durant verzichten. Durant ist nicht irgendwer, es gibt nicht wenige, die ihn momentan als besten Basketballer der Welt betrachten. In den ersten elf Playoff-Matches verbuchte er durchschnittlich 34,2 Zähler. Durant trägt nicht zuletzt wegen Curry das Warriors-Trikot; dieser hatte 2016 geholfen, Durant den Wechsel von Oklahoma City nach Oakland schmackhaft zu machen. Curry soll dem Ausnahmeathleten mehrere SMS geschrieben haben. Der Inhalt: Es sei ihm egal, wer im Rampenlicht stehe, wer mehr Turnschuhe verkaufe und mehr Punkte mache. ­Offenbar hat er Wort gehalten, jedenfalls wird Durant in "Golden" folgendermaßen zitiert: "Das Zeugs, das du über Steph hörst, er sei selbstlos, er kümmere sich um Teamkollegen und andere Menschen, das ist alles wahr. Es ist kein Fake, keine Fassade. Es ist erstaunlich, einen Superstar zu sehen, der Opfer bringt und dem es um nichts als um die Gruppe geht." Diese Einstellung ist in der von Individualisten und Selbstdarstellern geprägten NBA in der Tat rar.

Mit ihm wird selbst das Einspielen zur großen Show

Stephen Curry hat die Liga verändert. Als er 2009 in die NBA kam, wurden pro Match durchschnittlich 18 Dreipunktewürfe verzeichnet, heute sind es 32 - Tendenz steigend. Aus einer Liga der Dunker ist eine Liga der Weitschützen geworden. Zuweilen wirft der 31-Jährige weit hinter der 3-Punkte-Linie, oft mit Erfolg. Steve Kerr, ehemaliger Teamkollege Michael Jordans und seit einigen Jahren Warriors-Coach, sagt: "Was Steph macht, ist noch nie gemacht worden - in Bezug auf den Stil und auch auf die Art der Würfe, die er nimmt." Durch seine Gefährlichkeit aus der Distanz zwingt Curry meistens zwei Verteidiger, sich weiter vom eigenen Korb zu entfernen, und schafft so für seine Teamkollegen Räume, was die Art des Spiels grundlegend verändert. Nach seinem Rezept gefragt, antwortet der Scharfschütze, es sei nicht so, dass er im Kopf kalibrieren und an Distanzen denken würde: "Ich habe ein Gefühl dafür, weil ich diese Würfe so oft gemacht habe."

Das ist keine Übertreibung, davon kann sich das Publikum in Oakland regelmäßig vor den Partien überzeugen. Denn seit Dezember 2015 werden die Türen in der Oracle-Arena früher geöffnet, damit interessierte Besucher das Einspielen des Stars beobachten können. Es ist ein rund 20-minütiges Spektakel sondergleichen. Zuerst führt er mit zwei Bällen gleichzeitig seine Dribbelkunst vor, dann er versenkt er den Ball aus kurzer Entfernung, zuerst mit links, dann mit rechts. Anschließend wirft (und trifft) er aus allen erdenklichen Distanzen und Positionen, wobei er der Kugel unterschiedliche Flugkurven verleiht. Und ganz zum Schluss geht er in den Tunnel, der zu den Garderoben führt, und wirft von dort, bis er unter dem Jubel der Fans ins Schwarze trifft. Meistens dauert es nicht allzu lange.

Anders als etwa LeBron James ist Curry kein Muskelpaket, sondern eher schmächtig. Er vermag sich anders als James Harden nicht wie ein Helikopter in die Luft zu schrauben. Er misst nicht wie Durant 2,06 Meter. Mit 1,91 ist er für NBA-Verhältnisse geradezu klein. Der Spielmacher ist gerade deshalb so beliebt, weil er nicht wie ein Superheld wirkt und sich die Basketballfans mit ihm identifizieren können. "Er ist der Jordan der heutigen Generation. Wir alle wollten wie Mike sein; die Kinder heute wachsen auf und sehen Steph", sagt Ex-Profi Jason Kidd.

Durant mag der beste Spieler sein - aber Curry ist der wichtigste

Es ist vielleicht kein Zufall, dass dieses Zitat von einem Weißen stammt. Denn vielen Afroamerikanern ist Curry suspekt. Zu diesem Thema sind diverse Artikel verfasst worden. So stand 2016 auf der Online-Plattform "The Undefeated", Curry sei nicht der erste schwarze Mann, der ein schwarzes Volk beunruhige, "weil Amerika ihn genauso liebt, wie wir ihn lieben. Aber er ist vielleicht die populärste Figur der Gegenwart, die dieses Dilemma hervorruft. Und die Farbe Currys ist der Kern dieses Dilemmas." Zusammengefasst: Curry, ein Mischling, ist in den Augen vieler Zuschauer zu wenig schwarz für einen Profisportler. Denn die dunkle Haut steht bei vielen Hardcore-Fans für Härte, Mut, Männlichkeit.

Curry tut neben dem Parkett nichts, um das Vorurteil zu entkräften. Er sei nicht tough, wiederholt er. Der Familienvater, ein gläubiger Christ, ist hoch anständig und bescheiden; er protzt nicht mit Luxusgütern. Im Match hingegen wirkt Curry jr. arrogant bis zum Geht-nicht-mehr - etwa, wenn er den Zahnschutz aus dem Mund hängen lässt oder wenn er sich selbstbewusst abdreht, obwohl der Ball noch meterweit vom Korb entfernt ist. "Jeder, der Curry kennt, empfindet ihn als das Gegenteil von dreist. Aber auf dem Court, wenn er ein Killer ist, hat er einen Stil, der zu den großspurigsten zählt", schreibt Thompson.

Doch genau auf Currys Selbstvertrauen sind die Warriors im NBA-Finale angewiesen, wenn sie tatsächlich ohne Durant gegen Toronto (Stand 0:1) bestehen müssen. Nachdem Curry eine Playoff-Partie gegen Houston mit 37 Punkten in der zweiten Halbzeit fast im Alleingang beendet und danach Golden State souverän durch die Halbfinalserie navigiert hat, ist in den USA die Diskussion aufgekommen, ob die Warriors ohne Durant besser seien. Das sind sie zu 99,9 Prozent nicht, aber die Zeitung San Francisco Chronicle hat es nicht schlecht getroffen: "Durant mag der beste Spieler der Welt sein, aber er ist nicht der wichtigste Spieler der Warriors." Das ist der Mann mit der Nummer 30 auf dem Rücken. Ohne Durant, aber mit Curry hat Golden State 31 der vergangenen 33 Partien gewonnen.