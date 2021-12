Von Ralf Tögel

Eine feine Körpertäuschung, und Rodrigue Beaubois steht auf dem falschen Fuß. Ognjen Jaramaz zieht blitzschnell zum Korb, hebt ab und stopft den Ball per Dunking durch die Reuse. Eine spektakuläre Aktion war das, die Krönung der bisher besten Leistung des serbischen Basketball-Profis im Trikot des FC Bayern - und darüber hinaus maßgeblich für Münchens 83:71-Euroleague-Sieg über Titelverteidiger Anadolu Efes Istanbul, ein Team, das gespickt ist mit internationalen Topspielern.

Neben erwähntem Beaubois stach am Donnerstagabend Shane Larkin heraus, beide mit NBA-Erfahrung gesegnet und mit jeweils 18 Punkten erfolgreich. Dazu kam Vasilije Micic (12 Punkte), dem eine NBA-Karriere vorausgesagt wird, um nur die drei auffälligsten im Ensemble der Extrakönner zu nennen. Doch das genügte nicht gegen phasenweise entfesselt aufspielende Bayern, die den Champion ohne den verletzten Topscorer Darrun Hilliard mit teils sehenswerten Spielzügen beherrschten, jeden Lauf der Gäste konterten und eine intensive und hochklassige Partie verdient gewannen. Der FCB steht mit nun sieben Siegen und ebenso vielen Niederlagen auf Rang neun, sieggleich mit Tel Aviv, das den achten und letzten Playoff-Platz einnimmt.

Es war eine bemerkenswerte Teamleistung, mit einer unermüdlich kämpfenden Defensive als Grundlage für den Erfolg und einer in der erste Spielhälfte nahezu fehlerlosen Offensive, aus der Anführer Vladimir Lucic, der athletische Deshaun Thomas und der treffsichere Augustine Rubit mit jeweils 18 Punkten herausragten. Zudem traf Center-Routinier Othello Hunter (10 Punkte) zweistellig. Ein Sonderlob von Trainer Andrea Trinchieri verdiente sich indes Jaramaz, der vor allem in der zweiten Hälfte federführend in Erscheinung trat und sechs seiner neun Punkte im letzten Viertel erzielte: "Er hat seine Chance genutzt, er war unglaublich im vierten Viertel in der Offense und Defense. Jaramaz hat uns von der Bank einen immensen Schub gegeben."

Offenbar kommt der zuvor fremdelnde Serbe langsam in Fahrt, nachdem er sein großes Talent bisher nicht nach Belieben abrufen konnte: "Ognjen brauchte ein wenig Zeit, weil er keine Fehler machen will. Wir haben ihm einige Monate Zeit gegeben", sagte Trinchieri, der seinem Spieler etwas mehr Nachsicht mit sich selbst verordnete: "Fehlwürfe gehören zum Spiel, er will perfekt sein in einem unperfekten Spiel." Jaramaz blieb im Moment des Triumphs bescheiden, er freue sich über einen wichtigen Sieg und sei "mit meinem eigenen Spiel zufrieden, besonders in der zweiten Halbzeit". Er denke zudem, dass er "defensiv ganz gut dabei" gewesen sei: "In der zweiten Halbzeit hat mir unsere Offensive Räume verschafft, wodurch ich einige wichtige Körbe erzielen konnte."

Dem Vernehmen nach sind sich die Bayern mit dem ehemaligen Münchner K. C. Rivers schon einig

Aber nicht nur Trinchieri war voll des Lobes für Jaramaz, auch Kollege Svetislav Pesic saß in der Halle und überzeugte sich von den Qualitäten des Guards. Der ehemalige Münchner Meistercoach soll die serbische Nationalmannschaft nach der verpassten Olympia-Qualifikation wieder zu alter Stärke führen, und Jaramaz ist nicht erst seit dieser Galavorstellung ein Kandidat: "Er braucht Zeit, um sich in München zu integrieren, aber er ist sehr talentiert und gehört zu meinem Kader." Er habe Jaramaz schon länger auf dem Zettel, erklärte Pesic, er habe ihm gesagt, dass er immer mehr Spielanteile bekommen werde und nur auf seine Chance warten müsse. "Gegen Efes hat er das sehr gut genutzt, aber ich habe auch schon gute Bundesligaspiele von ihm gesehen."

Auch das Abwehrspiel des 25-Jährigen gefiel Pesic, "er hat gegen Larkin gespielt, das ist nicht einfach". Neben Pesic, der zwischen seiner Familie in München und Belgrad pendelt, saß im Übrigen auch Bundestrainer Gordon Herbert in der Halle, seine Nationalspieler Andreas Obst (Bayern) und Tibor Pleiß (Efes), der nach einer starken Anfangsphase fast die gesamte zweite Halbzeit auf der Bank blieb, traten indes weniger in Erscheinung.

Ognjen Jaramaz dagegen zeigte eine Form, in der er nicht nur ein Kandidat für die serbische Auswahl ist, sondern auch im Münchner Kader eine wichtige Option im Aufbauspiel. Zumal Hilliard wegen einer Bänderverletzung im Knie länger ausfallen wird. Angesichts der immensen Belastung in Euroleague und Bundesliga werden die Bayern einen Akteur nachverpflichten, wie Trinchieri bestätigte: "Wir sondieren den Markt, aber es ist nicht einfach." Dem Vernehmen nach sind sich die Münchner bereits mit K.C. Rivers einig geworden, der zuletzt beim Euroleague-Konkurrenten St. Petersburg unter Vertrag stand und derzeit verfügbar ist. "Ich brauche einen Spieler, der die Euroleague kennt und uns sofort weiterhilft", erklärt Trinchieri, denn Zeit, um ihn ins Team einzubauen, gebe es schlichtweg nicht. Das klingt fast nach einer Stellenbeschreibung für den 34-jährigen Shooting Guard, der mit Real Madrid die Euroleague gewonnen und 2015 ein Gastspiel beim FC Bayern gegeben hatte.

Wie wenig Zeit für integratives Training ist, zeigt der Spielplan: Am Sonntag schon steht der Bundesliga-Klassiker bei Alba Berlin (18 Uhr) auf dem Programm - Rivers wird da wohl noch nicht dabei sein.