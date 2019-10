Dennis Schröder stoppte abrupt vor Superstar Stephen Curry, stieg hoch zum Dreier und brachte mit seinem Treffer die Arena in Oklahoma City zum Kochen. Schon bei seiner ersten Aktion in der NBA-Partie gegen die Golden State Warriors zeigte der Basketball-Nationalspieler, was er sich gegen den Finalteilnehmer der vergangenen fünf Jahre vorgenommen hatte. "Wir sind in den Flow gekommen", sagte Schröder nach dem 120:92 von Thunder.

Der 26-Jährige beendete damit schwierige Wochen inklusive des WM-Reinfalls mit der deutschen Auswahl und eines holprigen Saisonstarts mit einem Knalleffekt: Er war Topscorer seines Team mit 22 Punkten bei einer Trefferquote von fast 70 Prozent, dazu kamen acht Rebounds, sechs Assists und vier Steals. Von den Medien wurde er gefeiert, von seinem Trainer Billy Donovan auch. "Eine der Sachen, für die Dennis selten gelobt wird, ist seine Defensive. Meiner Meinung nach ist er ein großartiger Verteidiger", sagte der 54-Jährige: "Wenn er von der Bank kommt, gibt er uns diesen Funken, den man braucht, um das Momentum am Laufen zu halten."

Schröder selbst blieb betont sachlich. "Ich habe in den ersten beiden Partien nicht gut getroffen. Aber ich habe versucht, aggressiv zu bleiben", sagte der gebürtige Braunschweiger. Bei den Niederlagen zum Auftakt gegen Utah und Washington hatte er nur drei bzw. neun Punkte erzielt. Nach dem Weggang der Stars Russell Westbrook und Paul George gilt Oklahoma City im Kampf um die Playoffs nur als Außenseiter, umso wichtiger war das Signal gegen Golden State.