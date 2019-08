Shenzhen (dpa) - Der charakteristische goldene Fleck fehlt. Statt seines Markenzeichens im Haar trägt Dennis Schröder kurz vor Start der Basketball-WM in China bislang gefärbte Spitzen.

"Noch nicht", sagte der 25 Jahre alte NBA-Profi lachend nach der Vormittagseinheit in Shenzhen auf die Frage, ob dies bereits seine finale WM-Frisur sei. "Kommt bald." Immer wieder hatte sich der gebürtige Braunschweiger Schröder während seiner Karriere eine goldfarbene Stelle färben lassen. Auch beim Turnier in China wird sein Stamm-Friseur erwartet. Das deutsche Team startet am Sonntag (14.30 Uhr/Magentasport) gegen Frankreich in die WM.