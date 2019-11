San Antonio (dpa) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen NBA eine Auswärtsniederlage kassiert.

Die Thunder verloren bei den San Antonio Spurs 112:121 (57:56). Der 26 Jahre alte Braunschweiger erzielte elf Punkte und verteilte neun Assists. Bei den Texanern überzeugte LaMarcus Aldridge mit 39 Punkten. OKC belegt mit einer Bilanz von drei Siegen und fünf Niederlagen den letzten Platz in der Western Conference.

Daniel Theis und die Boston Celtics konnten sich derweil auswärts gegen die Charlotte Hornets mit 108:87 (52:43) durchsetzen. Der 27-jährige Theis, der in der Anfangsformation der Celtics stand, erziele fünf Punkte und holte sieben Rebounds. Bostons Aufbauspieler Kemba Walker verbuchte in seinem ersten Spiel an alter Wirkungsstätte 14 Punkte und verteilte sechs Rebounds. Für die Celtics war es der sechste Sieg in Serie.