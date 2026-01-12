Ist ja zum Glück niemandem was passiert, deshalb zur Erheiterung mal dies: Wie hat sich Dennis Schröder das eigentlich vorgestellt, als er Luka Doncic nach dessen Trashtalk in den Katakomben der Basketballhalle in Los Angeles aufgelauert hat? 1,85 Meter gegen 2,03 Meter, das kann bei unzureichender Deckung ins Auge gehen. Auch wenn unbedingt zum Pazifismus aufzurufen ist, also die Frage: Hätte der Kinderbuchautor Schröder („Wir Jungs vom Prinzenpark“) dem Slowenen im Ernstfall mit seinem jüngsten Werk eins überbraten wollen? Hätte man sich auf eine Ringer-Einlage verständigt, griechisch-römisch vielleicht? Oder gar auf eine Rauferei wie bei Bud Spencer und Terence Hill?