Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder kann sich nach dem Play-off-Aus mit den Los Angeles Lakers in der NBA eine Teilnahme am Olympia-Qualifikationsturnier grundsätzlich vorstellen. "Ich werde mit meiner Familie sprechen. Aber wenn ich nicht verletzt bin und mich gut fühle, bin ich bei der Nationalmannschaft dabei. Mal schauen", sagte er auf der Pressekonferenz nach dem 100:113 gegen die Phoenix Suns: "Ich freue mich, wenn wir da eine Chance haben zu spielen. Dann würde ich das safe gerne machen." Schröder und die Lakers sind am Freitag gegen die Suns ausgeschieden. Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet vom 29. Juni bis 4. Juli im kroatischen Split ein Turnier um die Qualifikation für die Sommerspiele in Tokio. Nur der Gewinner darf in Japan spielen.