Für Schröder endete damit vorerst eine vielbeachtete Wechselserie. Er war von den Golden State Warriors nach nur sechs Wochen erst an Utah Jazz weitergegeben worden, bevor sich die Pistons den 31-Jährigen sicherten. Für den Braunschweiger ist Detroit nun die neunte Station in der NBA, an der er wirklich spielt.Schröder war zuvor bereits in Atlanta, Oklahoma, zweimal bei den Los Angeles Lakers, in Boston, Houston, Toronto und New York bei den Brooklyn Nets. Von dort aus ging es erst im Dezember an die Westküste.

Der erste Wechsel nach Utah erfolgte in einem Tauschgeschäft um den sechsmaligen Allstar Jimmy Butler, der künftig für Golden State spielt. Für Schröder beginnt nun bei den Pistons ein neues Kapitel.