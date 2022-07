Von dpa, sid

Die deutschen Basketballer haben in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2023 den fünften Sieg in Serie eingefahren und damit ihre Ausgangslage für eine Teilnahme in Japan, Indonesien und den Philippinen verbessert. Angeführt vom starken NBA-Profi Dennis Schröder () besiegte das Nationalteam am Sonntagabend vor 6539 Zuschauern in Bremen Polen mit 93:83 (40:36). Als Sieger der Gruppe D hatte Deutschland schon vor der Partie festgestanden. Ende August geht es dann mit dem zweiten Teil der WM-Qualifikation weiter. In die deutsche Gruppe kommen dann auch Finnland und Europameister Slowenien mit NBA-Star Luka Doncic. Die besten drei Teams der Sechsergruppe qualifizieren sich schließlich für die Titelkämpfe 2023 in Asien. Der Höhepunkt des Jahres 2022 ist für die Deutschen aber die Heim-EM, bei der vom 1. bis 18. September in Köln und Berlin gespielt wird.

Bester deutscher Spieler gegen Polen war Schröder, der 38 Punkte erzielte. Am Anfang hatte der 28-Jährige von den Houston Rockets noch mehrere Dreipunktewürfe verpasst, im zweiten Viertel fand er aber zu seinem gewohnten Rhythmus. Für die Polen agierte A.J. Slaughter (32 Zähler) stark.