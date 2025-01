Die Golden State Warriors haben in der NBA die Oklahoma City Thunder und damit den Spitzenreiter der Western Conference bezwungen. Das Team von Basketball -Nationalspieler Dennis Schröder setzte sich gegen die Thunder um den deutschen Basketballer Isaiah Hartenstein mit 116:109 (48:58) durch. Trotz des Siegs rangieren die Warriors weiter auf dem elften Platz und damit außerhalb der Playoff-Ränge, die Phoenix Suns und Sacramento Kings vor ihnen in der Tabelle haben aber wie die Warriors 24 Siege auf dem Konto.

Die Warriors überzeugten in der zweiten Hälfte, nachdem sie das erste Viertel mit 20:34 verloren hatten. Andrew Wiggins (27 Punkte) und Superstar Stephen Curry (21) trafen in der Schlussphase wichtige Dreier, um die Thunder auf Distanz zu halten. Schröder erzielte neun Punkte und sieben Assists. Bei den Thunder schrammte Shai Gilgeous-Alexander mit 52 Punkten um zwei Zähler an seinem Karrierebestwert vorbei, Hartenstein erzielte zwar nur vier Zähler, stellte mit 18 Rebounds aber seinen Saisonbestwert und verteilte sechs Assists.

Daniel Theis musste sich mit den New Orleans Pelicans auswärts den Dallas Mavericks mit 136:137 (63:57) geschlagen geben und kassierte die vierte Niederlage in Serie. Die Mavericks erzielten in der zweiten Hälfte 80 Zähler und hatten vier Spieler mit mindestens 20 Zählern in den Reihen. Theis erzielte zwei Punkte und fünf Rebounds. Dallas’ Superstar Luka Doncic verpasste seine 18. Partie nacheinander, elf davon haben die Texaner verloren. Zudem fehlte der Deutsche Maxi Kleber, nachdem er sich kürzlich den rechten Fuß gebrochen hat.