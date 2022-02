Von Ralf Tögel, München

Marko Pesic war richtig erleichtert. Eine Gefühlsbeschreibung, die zunächst einmal seltsam klingt - angesichts der deutlichen 58:77-Niederlage der Basketballer des FC Bayern bei den Niners Chemnitz. Aber der Geschäftsführer der Münchner hatte eine plausible Erklärung: "Ich bin einfach froh, dass die Spiele vorbei sind und wir ohne größere Verletzungen aus diesen drei Tagen rausgekommen sind."

Diese drei Tage, das sind die beiden Partien in der Basketball-Bundesliga (BBL) am Sonntag gegen Frankfurt und nun am Dienstagabend in Chemnitz, denn die Münchner "waren platt", wie Pesic erklärte. Assistenztrainer Demond Greene, der den aus familiären Gründen fehlenden Chefcoach Andrea Trinchieri ersetzte, bestätigte das: "Dass unser Kader nicht so tief ist und uns viele Spieler fehlen, haben wir heute deutlich gemerkt." Neben den verletzten Stammkräften Ognjen Jaramaz, Nihad Djedovic, Darrun Hilliard und Paul Zipser musste Greene noch auf eine Handvoll mit Covid infizierter Spieler verzichten, die sich seit Mittwoch vergangener Woche in Quarantäne befinden. Weil das auch für die gesamte zweite Mannschaft gilt, konnte zudem kein Spieler aushelfen. So trat wie schon beim 72:53-Heimsieg gegen Frankfurt erneut eine Rumpftruppe an. Freilich hat Chemnitz derzeit eine bessere Auswahl als die Hessen zu bieten, nicht umsonst sind die Niners Tabellendritter. Es war die dritte Niederlage der Bayern gegen die Sachsen in der laufenden Saison. Neben den Siegen in der BBL warf Chemnitz den FC Bayern im Viertelfinale auch aus dem Pokal-Wettbewerb, wo er immerhin Titelverteidiger war.

Chemnitz spielt einen ähnlichen Stil wie die Bayern, der sich über eine aggressive Defensive definiert

"Was Chemnitz da auf die Beine gestellt hat, verdient höchsten Respekt", stellte Pesic klar. Trainer Rodrigo Pastore hat seiner Mannschaft einen physischen Basketball verordnet, der sich über eine aggressive Abwehr definiert. Ähnlich dem Stil der Bayern, denen es im Gegensatz zu den Gastgebern an der dafür nötigen Energie fehlte.

"Sie haben viele gute Würfe bekommen und getroffen", sagte Greene, "wir haben auf gut Deutsch gar nichts getroffen." Schon zur Pause lag der Favorit 28:46 hinten und fand auch nach dem Wechsel kein Mittel gegen entfesselt aufspielende Chemnitzer. Pesic wollte seiner dezimierten Auswahl "keinen Vorwurf machen", er ärgerte sich aber über die Entscheidung der BBL, die Spiele durchzuboxen. Zumal die Euroleague die Freitagspartie gegen Fenerbahce angesichts der akuten Personalnot verschoben hatte, weil in der Euroleague neben Corona-infizierten auch verletzte Akteure als nicht spielfähig gelten. Nicht so in der BBL, also schleppten sich wegen der fehlenden neun isolierten FCB-Profis angeschlagene Akteure wie Nick Weiler-Babb oder Vladimir Lucic über das Parkett - was ihren Leistungen deutlich anzusehen war.

Immerhin bleiben die Bayern Tabellenführer und haben nun wegen des Pokal-Wochenendes, bei dem Chemnitz im Halbfinale des Final Four auf Gastgeber Alba Berlin trifft, eine längere Pause. Die bezeichnete Co-Trainer Greene als "körperlich wie mental dringend nötig", weshalb die Spieler bis Freitag frei haben. Weiter geht es am kommenden Donnerstag in der Euroleague gegen Moskau - sofern sich genügend spielfähige Akteure finden.