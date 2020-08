Von JONAS BECKENKAMP, Orlando/München

Die Dallas Mavericks haben sich lange gewehrt, sie haben Schläge weggesteckt, doch am Ende reichte es für die Basketballer aus Texas nicht. In der ersten Playoff-Runde der NBA kam in der Nacht zum Montag nach einem 97:111 das Aus gegen die favorisierten Los Angeles Clippers. 2:4 endete die in Disneyland ausgespielte Serie aus Sicht des früheren Klubs von Dirk Nowitzki, der prompt Mut machte. "Vieles, auf das man stolz sein kann, und vieles, worauf man sich freuen kann!!!", schrieb er auf Twitter.

Gemeint hat er damit sicher Luka Doncic, den 21 Jahre alten Chefdribbler der Mavericks, der sich längst als neuer Anführer etabliert hat. Im Schnitt kam der Slowene gegen die Clippers auf 31 Punkte, 9,8 Rebounds und 8,7 Vorlagen - für einen Neuling in seiner ersten Playoff-Runde in den USA verblüffend gute Werte. Doncic ist mit seinen Fähigkeiten, die er auch schon bei Real Madrid in der Euroleague zeigte, Antreiber, Gestalter und Punktelieferant in einem. Dank seiner Spielkünste hat sich Dallas nach einigen Jahren der Playoff-Absenz wieder ins vordere Feld der Liga gearbeitet. Doncic steht für den Umbruch, der sich bei den Mavericks nach den Nowitzki-Jahren gerade vollzieht. Und der Slowene ist schon jetzt einer der besten Basketballer der Liga. Dass seine Mannschaft die Überraschung verpasste, lag daher letztlich am restlichen Personal der Mavericks.

Ohne den verletzten 2,21-Meter-Riesen Kristaps Porzingis, 25, fehlten gegen die Clippers die Alternativen. Auch mehrere kraftvolle Defensivaktionen des Deutschen Maxi Kleber halfen nicht, um einen Showdown des Duells über sieben Spiele zu erzwingen. "Es war aus vielen Gründen eine schwierige Serie," bilanzierte Dallas-Coach Rick Carlisle, der aber zuversichtlich bleiben wollte: "Wir sind auf dem Weg nach oben." Das mag stimmen, doch um es langfristig mit den Großkalibern aus Los Angeles oder den wuchtigen Teams aus Toronto und Boston aufzunehmen, braucht es noch einen verlässlich fitten, zweiten Ausnahmespieler neben Doncic. Bei Porzingis mehren sich nach seinem Meniskusriss zum ungünstigen Zeitpunkt mitten in der Serie gegen die Clippers die Zweifel, dass er je verletzungsfrei bleibt.

So ist Dallas aktuell nur eine Mannschaft der gehobenen Mittelklasse mit guten Rollenspielern - plus Doncic. "Er ist der Schlüssel. Insbesondere für unsere Offensive. Er ist ein sehr seltenes, sehr besonderes Talent", fasste es Kleber zum Saisonabschluss zusammen. Bei ihm selbst überwog der Frust: "Ich bin leider, vor allem offensiv, überhaupt nicht in die Serie reingekommen. Das hat uns extrem weh getan." Schmerzhaft ging es dahin, auch für den bereits angeschlagenen Doncic. Er bekam als Gruß in den vorzeitigen Urlaub die Knochenhärte der NBA noch einmal zu spüren. Marcus Morris verpasste ihm einen solch deftigen Hieb an den Kopf, dass der Clippers-Profi vom Platz flog. "Eine schlimme Aktion", fand Doncic, dem zumindest eine Gewissheit bleibt: Seine große Zeit wird noch kommen.