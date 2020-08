Von Jürgen Schmieder, Orlando/Los Angeles

Kristaps Porzingis wusste, dass er gerade recht tölpelhaft gewesen war. Der Flügelspieler der Dallas Mavericks lehnte an einem Geländer in der Hallenecke und erwartete die Strafe der Schiedsrichter; er wusste, dass die Partie für ihn beendet sein würde. Er hatte sich zweimal instinktiv richtig verhalten - einmal über einen falschen Pfiff der Schiedsrichter beschwert, einmal einen Teamkollegen beschützt. Doch war er dabei jeweils so aggressiv aufgetreten, dass er mit Technischen Fouls bestraft wurde - das zweite solche Vergehen führt in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zur automatischen Disqualifikation.

Porzingis blickte drein wie ein Hund, der von seinem Herrchen eine Leckerei erflehen will. Er ahnte, dass mit seiner Hinausstellung nicht nur sein Abend beendet sein würde, sondern dass auch die Taktik seines Coaches Rick Carlisle gegen die favorisierten Los Angeles Clippers zusammenstürzen würde. Als Porzingis disqualifiziert wurde, führten die Mavericks mit fünf Punkten und waren in Ballbesitz, am Ende verloren sie die erste Partie der ersten Playoff-Runde 110:118.

Es ist eine Eigenheit des amerikanischen Sportfernsehens, bei NBA-Übertragungen den Fokus auf den jeweils herausragenden Spieler der beteiligten Teams zu legen. Am Montagabend hieß es deshalb zum Beispiel: "Kawhi Leonard und seine Clippers spielen gegen die Mavericks von Luka Doncic", und auf den ersten Blick sieht die Spielkultur von Dallas genauso aus: Der Aufbauspieler dominiert und dirigiert, er schließt entweder selbst ab (die 42 Punkte sind Bestleistung für einen Akteur beim ersten Playoff-Spiel seiner Karriere) oder passt zu einem Mitspieler, der gleich werfen kann. Ein Dribbling eines anderen Dallas-Spielers kommt dabei so selten vor wie einst ein misslungener Freiwurf von Mavericks-Legende Dirk Nowitzki.

Es wäre jedoch zu einfach, diese Taktik auf den Satz zu reduzieren: "Gebt Doncic den Ball und geht ihm aus dem Weg." Es lohnt, bei Spielzügen der Mavericks nicht auf Doncic zu achten, sondern auf die Laufwege seiner Mitspieler. Zwei Leute tigern an der Drei-Punkte-Linie, bereit für ein Anspiel, sollte ihr Gegenspieler zu Doncic eilen und sie dadurch frei werden. Ein größerer Mitspieler blockt den Weg frei zum Korb und wäre nach dem Gegenspielertausch anspielbar; ein weiterer Großer wühlt unter dem Korb, sollte Doncic beim Zug in die Zone eine Alternative suchen.

Das führt dazu, dass sich bei einem Pass nach außen und dem folgenden Drei-Punkte-Wurf drei Dallas-Spieler unter dem gegnerischen Korb befinden für einen Offensiv-Rebound. Damit das klappt, wählte Trainer Carlisle aus seinem Europa-Trio Porzingis (Lettland), Boban Marjanović (Serbien) und Maxi Kleber (Deutschland) je zwei aus; er nervte seinen Trainerkollegen Doc Rivers von den Clippers damit gewaltig. "Sie bewegen sich besser als wir, sie spielen cleverer", sagte Rivers in der Halbzeit, seine ohnehin heiseren Stimmbänder befanden sich kurz vor dem Kollaps.

Carlisle und Rivers sind zwei der dienstältesten NBA-Trainer, beide haben mehr als 19 Jahre Erfahrung als Chefcoach und je einen Titel gewonnen, Rivers 2008 mit den Boston Celtics, Carlisle 2011 mit den Mavericks. Die Serie dürfte ein taktischer Leckerbissen werden, sie sollte eher mit "Doc Rivers und seine Clippers spielen gegen die Mavericks von Rick Carlisle" beworben werden. Die Clippers verfügen über drei der besten Verteidiger (Patrick Beverley, Kawhi Leonard und Paul George), und die wechselten sich in der ersten Partie ab mit der Bewachung von Doncic, die Strategie schien zu lauten: Wenn uns jemand besiegt, dann ein anderer als er. Das funktionierte, die Clippers zwangen Doncic zu vielen Ballverlusten, am Ende waren es elf. Die Mavericks lagen vor allem deshalb vorne, weil Doncic seine Freiwürfe so zuverlässig verwandelt wie einst Nowitzki - und wegen der treffsicheren Drei-Punkte-Schützen Tim Hardaway jr. und Seth Curry.

Die Partie kippte mit der Hinausstellung von Porzingis, weil die Clippers dann doch über mehr Möglichkeiten verfügen als die Mavericks. Die dürfen sich keine Fehler erlauben, wollen sie Spiele oder sogar die ganze Serie gewinnen. Auch wenn beide Technische Fouls strenge Entscheidungen waren, wusste Porzingis: "Ich muss da schlauer sein und darf nicht so emotional reagieren."

Die Überraschung am ersten Playoff-Tag blieb also aus, die höher gesetzten Teams Toronto Raptors, Boston Celtics und Denver Nuggets gewannen ebenso wie die Clippers. Allerdings zeigte die Partie am Abend, dass die Serie zwischen Dallas und Los Angeles packend werden kann: wenn es den Mavericks gelingt, die Vorgaben ihres Coaches Carlisle umzusetzen und am Ende jeder Partie noch alle Spieler zur Verfügung zu haben.