Überschattet von einer Schlägerei haben Weltmeister Dennis Schröder und die Detroit Pistons nach zuletzt drei Siegen wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Bei den Minnesota Timberwolves unterlagen sie trotz einer zwischenzeitlichen 16-Punkte-Führung im ersten Viertel 104:126. Detroit befindet sich in der nordamerikanischen Basketball -Profiliga NBA dennoch weiter klar auf Play-off-Kurs. Spielentscheidend waren die körperlichen Auseinandersetzungen im zweiten Viertel. Nach einem Foul an Minnesotas Naz Reid kochten die Emotionen hoch: Die Schiedsrichter schlossen Reid und dessen Mannschaftskollegen Donte DiVincenzo aus, bei Detroit flogen Isaiah Stewart, Ron Holland II und Marcus Sasser vom Feld.

Auch Detroits Cheftrainer J.B. Bickerstaff und Minnesotas Assistenz-Coach Pablo Prigioni mussten vorzeitig in die Kabine.„Die Dinge sind ein bisschen zu weit gegangen, aber es war gut zu sehen, dass die Jungs zueinander stehen“, sagte Bickerstaff über die Schlägerei. Schröder, der erneut in der Startformation stand, erzielte mit 11 Punkten und 11 Assists ein Double-Double, Detroit aber konnte den Ausfall seiner drei Stammspieler nicht kompensieren. Insgesamt sprachen die Schiedsrichter zwölf technische Fouls aus, in keinem NBA-Spiel seit März 2005 hatte es mehr gegeben.