Scheich Saud Ali Al Thani ist zwei Tage vor Beginn der Basketball-WM zum neuen Präsidenten des Weltverbands Fiba gewählt worden. Der aus Katar stammende Al Thani, zuvor Vize-Präsident, wurde am Mittwoch in der philippinischen Hauptstadt Manila einstimmig zum Nachfolger für den Malier Hamane Niang bestimmt. Zudem wurde auf dem FIBA-Kongress Ingo Weiss wiedergewählt. Der Münsteraner geht somit in seine dritte Amtszeit als Schatzmeister des Weltverbands.

"Es ist eine große Ehre, diese Verantwortung zu übernehmen: für mich, für mein Land Katar und für unseren asiatischen Kontinent", sagte Al Thani, dessen Amtszeit als neuer Präsident zunächst für die kommenden vier Jahre gilt. Er gebe das Versprechen, dass "ich mit der Führung der Fiba und dem gesamten Zentralvorstand hart zum Wohle des Basketballs und der Fiba arbeiten werde", erklärte er weiter. Al Thani war zuvor bereits Präsident des asiatischen Kontinentalverbands und des katarischen Verbands sowie Vize-Präsident des Olympischen Komitees seines Heimatlandes.