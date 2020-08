Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally, 22, hat trotz ihres neuen Punktebestwerts in der nordamerikanischen Profiliga WNBA eine Niederlage der Dallas Wings nicht verhindern können. Beim 92:96 gegen die Las Vegas Aces glänzte die Berlinerin mit 28 Punkten und elf Rebounds. Nach der Partie richtete Sabally die Aufmerksamkeit auf die Diskussion um Polizeigewalt gegen Minderheiten in den USA. "Es passieren viele Dinge in dem Land, und wir müssen den Fokus darauf legen", sagte Sabally, die sich stark gegen Rassismus engagiert. Ein neuer Fall von Polizeigewalt erschüttert gerade die USA: Der Afroamerikaner Jacob Blake war am Sonntag aus kurzer Distanz niedergeschossen worden. Noch ist unklar, ob er je wieder wird laufen können.