Die deutsche Basketball -Nationalspielerin Satou Sabally wechselt in der WNBA nach einer Saison bei den Phoenix Mercury zu New York Liberty. Wie ihr Agent mehreren US-Medien bestätigte, soll sich die 27-Jährige mit den Liberty auf einen Mehrjahresvertrag geeinigt haben. Sabally selbst äußerte sich nur vielsagend in einem Instagram-Post, in dem sie ein auf die Freiheitsstatue zu schwebendes Einhorn postete und schrieb: „Where dreams are made of“ („Woraus Träume gemacht sind“).

Satou Sabally war im vorigen Sommer nach fünf Jahren bei den Dallas Wings nach Phoenix gewechselt. Mit den Mercury erreichte sie erstmals in ihrer WNBA-Karriere das Meisterschaftsfinale, in dem Phoenix allerdings den Las Vegas Aces klar unterlag.

Film über Basketballerin Sabally : Eine, die was zu sagen hat Erst die Wagners, jetzt Satou Sabally: Basketball-Dokus sind angesagt, nun gibt es auch eine über die bedeutendste deutsche Frau – ihre Wirkung geht weit über den Sport hinaus, weil sie ein Deutschland verkörpert, das gerade in Gefahr ist. SZ Plus Von Jonas Beckenkamp ...

Sabally, in New York geboren und in Berlin aufgewachsen, spielte eine starke Saison, war beste Korbjägerin ihres Teams und wurde zum dritten Mal ins All-Star-Team gewählt. In New York wird Sabally neben den Anführerinnen Breanna Stewart, Sabrina Ionescu und Jonquel Jones auch mit ihrer deutschen Nationalteamkollegin Leonie Fiebich zusammenspielen.

Gleichzeitig bleibt ihr ein weiteres Wiedersehen verwehrt: Sie wird, anders als im DBB-Team, nicht gemeinsam mit ihrer Schwester Nyara Sabally im selben Team auflaufen. Diese wurde in der Vorwoche vom neuen Expansionsteam Toronto Tempo ausgewählt. Mit Luisa Geiselsöder steht eine vierte Deutsche in der WNBA unter Vertrag. Sie wurde nach ihrer Debütsaison bei den Dallas Wings vom zweiten Expansionsteam Portland Fire ausgewählt.