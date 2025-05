Basketball:Satou Sabally verzichtet auf EM-Teilnahme

In knapp sechs Wochen startet für Deutschlands Basketballerinnen ein großes Abenteuer. Eine Europameisterschaft mit einer Vorrundengruppe in Hamburg, das ist nach der erstmaligen Teilnahme an den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr der nächste Höhepunkt der Frauen des Deutschen Basketballbundes (DBB). Doch vor dem Start der Vorbereitung muss das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis eine Absage verdauen, die die Chancen bei der EM schmälert: In Satou Sabally, 27, verzichtet ausgerechnet eine der international renommiertesten Spielerinnen auf das Turnier. Das bestätigte die Berlinerin der Süddeutschen Zeitung.

Nach ihrem Wechsel in der US-Profiliga WNBA von den Dallas Wings zu Phoenix Mercury im vergangenen Winter will sie sich ganz auf ihr Engagement in Amerika konzentrieren. Die Saison startet dort am 18. Mai, sie überschneidet sich mit der einen Monat später beginnenden Eurobasket (18. bis 29. Juni), deren Hauptrunde dann in Griechenland stattfindet. Anders als etwa WNBA-Kollegin Leonie Fiebich, zuletzt Titelgewinnerin mit New York Liberty, möchte Sabally ihre US-Saison nicht für Einsätze im Nationalteam unterbrechen. Den DBB-Frauen fehlt damit eine Anführerin, die wegen ihrer Physis und Vielseitigkeit in der Offensive nicht zu ersetzen ist.

Die Absage dürfte auch eine Reaktion auf Saballys schwieriges und ereignisreiches Jahr 2024 sein: Mit ihrem WNBA-Klub Dallas Wings lief es nicht so wie erwartet, am Saisonende stand man nur auf dem vorletzten Platz. In der Olympia-Qualifikation hatte sich Sabally im Februar die linke Schulter ausgekugelt, sie spielte aber trotz enormer Schmerzen die entscheidende Partie gegen Brasilien – gewissermaßen einarmig. Im Anschluss musste sie operiert werden und unterzog sich einer monatelangen Reha.

Bei Olympia in Paris war sie nicht komplett fit, wollte sich die Spiele aber nicht entgehen lassen und erreichte mit dem DBB das Viertelfinale. Die Verletzung ist mittlerweile auskuriert und Sabally zieht es vor, all ihre Kräfte nun auf ihren neuen WNBA-Klub zu setzen. Das nächste große Ziel mit dem Nationalteam, so sagte die Flügelspielerin, sei die Heim-Weltmeisterschaft 2026 in ihrer Heimatstadt Berlin.