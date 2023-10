Kommentar von Jonas Beckenkamp

Mit der Meisterschaft in der US-Frauenliga WNBA wird es für die Basketballerin Nyara Sabally verdammt schwer, aber ein Erlebnis ist das alles trotzdem: Mit 23 Jahren durfte sie in den ersten beiden Finalspielen ihres Klubs New York Liberty gegen die Las Vegas Aces ein paar Minuten mitwirken - verhindern konnte die Berlinerin den 0:2-Rückstand nicht. Am Sonntag könnte es schon vorbei sein: Spiel drei der Finals, es ist die letzte Chance. Den Namen Sabally kennen die US-Amerikaner aber nicht nur wegen Nyara, sondern vor allem wegen ihrer Schwester Satou, 25. Sie wurde kürzlich ligaweit zur Spielerin mit dem größten Leistungssprung in einer Saison gewählt.