Mit euch sind wir noch lange nicht fertig: Jalen Reynolds und der FC Bayern geben die Euroleague-Playoffs gegen Olimpia Mailand noch lange nicht auf. Am kommenden Mittwoch steht im Münchner Audi Dome Spiel drei an.

Trotz der zwei Niederlagen in Mailand blickt der FC Bayern optimistisch auf das dritte Playoff-Spiel der Euroleague am kommenden Mittwoch in eigener Halle. Am Sonntag schon gastiert Berlin zum Bundesliga-Topspiel.

Von Ralf Tögel

Natürlich war Marko Pesic nicht gerade von Frohsinn beseelt, als er am Mailänder Flughafen ans Handy ging. Er klang ernst, schließlich hatte der Geschäftsführer des FC Bayern München zwei Niederlagen aus den ersten beiden Euroleague-Playoff-Spielen in der Vereinsgeschichte im Gepäck. Die kamen für den Novizen in der K.o.-Runde des höchsten europäischen Basketball-Wettbewerbs nicht gänzlich unerwartet, waren angesichts der Tatsache, dass sich die Münchner dem favorisierten Gastgeber Olimpia Mailand auf Augenhöhe entgegengestellt hatten, aber umso ärgerlicher.

Den ersten Vergleich hatten die Münchner lange dominiert, ehe eine Unaufmerksamkeit in allerletzter Sekunde Mailand den siegbringenden Wurf zum 79:78 ermöglichte. Das 69:80 am Donnerstag war deutlicher, beinhaltete aber aus Sicht von Pesic den positiven Aspekt, dass sich die Bayern nach scheinbar aussichtslosem Rückstand in Reichweite zurück gekämpft hatten - ehe Trainer Andrea Trinchieri sich über ein paar zweifelhafte Pfiffe beschwerte, zwei technische Fouls kassierte und aus der Halle flog. Der Spielfluss war dahin. So bleibt nur der Fakt, dass am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr) im dritten Spiel der Best-of-five-Serie das vorzeitige Aus abzuwenden ist - immerhin in eigener Halle.

Den Bayern fehlt Erfahrung, Mailand hat in Sergio Rodriguez einen ausgemachten Fachmann für enge Spiele

Aber auch die Erkenntnis, dass es möglich ist: "Natürlich haben wir jetzt beide Spiele verloren", sagt Pesic, "wir sind aber alles in allem sehr optimistisch." Als entscheidenden Unterschied machte er die Erfahrung aus. In einem Spiel zweier gleichwertiger Konkurrenten verdichtet sich die Entscheidung meist auf ein paar Situationen in der Schlussphase, jeder Fehlwurf, jeder schlechte Pass, jeder Ballverlust kann die Niederlage bedeuten. "Das kann man nicht in zwei Spielen lernen", weiß Pesic, der selbst auf höchster Ebene aktiv war.

Mailand hat viele Akteure, die das schon oft erlebt haben - und einen ausgemachten Fachmann für solche Situationen: Sergio Rodriguez. Der spanische Routinier spielte jahrelang in der NBA, war Welt- und Europameister und gewann bereits zweimal die Euroleague. Solche Partien hat er tausendmal gespielt, einer wie er trifft die richtigen Entscheidungen.

Schon im ersten Spiel führte der 34-Jährige sein Team bei der Aufholjagd nach einem 17-Punkte-Rückstand zur Halbzeit an. Im zweiten Duell, in dem die Bayern zur Halbzeit schier aussichtslos zurücklagen (29:47), war es Rodriguez, der mit seinen Dreiern die Aufholjagd der Bayern im letzten Viertel beendete - nachdem sich diese auf sechs Punkte herangekämpft hatten. Sein Gegenüber Wade Baldwin ist ihm spielerisch durchaus ebenbürtig und körperlich sogar überlegen. Aber derlei knifflige Situationen sind für ihn Neuland. Baldwin ist neun Jahre jünger als Rodriguez, will manchmal mit dem Kopf durch die Wand und traf in der Schlussphase der zweiten Partie eben ein paar schlechte Entscheidungen.

Auch die Fußverletzung von Nick Weiler-Babb hat Einfluss auf die Begegnungen genommen, er gilt Trinchieri als wichtigster Abwehrspieler, der im Normalfall für Aufgaben wie Rodriguez zuständig ist. Weiler-Babb ist bis auf Weiteres raus, immerhin äußerte Pesic nach den ersten Untersuchungen in einer Mailänder Klinik die Hoffnung, dass er zu den nächsten Entscheidungen, Pokal-Top-Four und Meisterschafts-Playoffs, wieder mitwirken kann.

Trotz des 0:2 in der Best-of-five-Serie haben die Bayern gezeigt, dass sie mithalten können

Trotz allem muss den Bayern nicht bange sein, im Kader sind genügend Akteure, die zwar bis auf James Gist keine Playoff-Erfahrung haben, aber allemal die Klasse dafür. Basketballer wie Vladimir Lucic, Jalen Reynolds, Jajuan Johnson, Paul Zipser oder Zan Sisko und D.J. Seeley, die beide an ihre bravouröse Leistung aus Spiel eins nicht anknüpfen konnten. Zwischenzeitlich aber ist noch eine weitere Hausaufgabe zu bewältigen, am Sonntag gastiert Alba Berlin (18 Uhr) zum Bundesliga-Topspiel im Audi Dome. Daran wollte Pesic am Flughafen noch gar nicht denken.