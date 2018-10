15. Oktober 2018, 19:44 Uhr Basketball Rekordgewinner dient als Aufbaugegner

Dem FC Bayern steht der erste Härtetest in der Euroleague bevor: Nach dem Heimspiel gegen Panathinaikos Athen müssen sie gleich weiter zum FC Barcelona.

Von Joachim Mölter

Nachdem die Basketballer des FC Bayern München den Start in die diesjährige Euroleague-Saison ziemlich versemmelt haben mit ihrer 71:90- Heimniederlage gegen Anadolu Efes Istanbul am vorigen Donnerstag, kommt ihnen nun zum zweiten Spieltag an diesem Dienstag (20.30 Uhr) Panathinaikos Athen ganz recht als Aufbaugegner. Zwar nicht deswegen, weil der griechische Meister eine wesentlich schwächere Mannschaft aufbietet als es der türkische Pokalsieger getan hat. Aber am Beispiel Panathinaikos lässt sich prima aufzeigen, wie schnell sich das Blatt in der Euroleague wenden kann, wie wenig Aussagekraft ein einzelner Sieg oder eine einzelne Niederlage hat, mag er oder sie auch noch so deutlich ausgefallen sein.

"Natürlich war das Efes-Spiel eine Enttäuschung", gibt Sportdirektor Baiesi zu

Vor einem Jahr jedenfalls bekamen die Athener zu Beginn des höchsten europäischen Klub-Wettbewerbs eine deftigere Klatsche als nun der FC Bayern - mit 71:98 Punkten wurden sie beim FC Barcelona abgewatscht. Doch am Ende der Hauptrunde, nach dem 30. Spieltag, stand Athen in den Playoffs und Barcelona nicht. Und zu Beginn jener K.-o.-Runde beeindruckte Panathinaikos dann mit einem fulminanten 95:67-Heimsieg über Real Madrid - und verlor die Best-of-five-Serie anschließend noch 1:3 gegen den späteren Champion.

In diesem Sinne sind auch die tröstenden Worte zu verstehen, die Tibor Pleiß, der deutsche Nationalcenter in Diensten von Andolu Efes, vorige Woche in München hinterlassen hat: "Ich glaube nicht, dass so ein Spiel etwas in den Köpfen anrichtet", hatte er zu beschwichtigen versucht nach der schon ein wenig demoralisierenden Vorführung; angesichts des eng getakteten Terminplans in der Euroleague bliebe ja gar "nicht genug Zeit, dass sich so etwas festsetzt".

Der 28 Jahre alte Pleiß spricht freilich mit einer Erfahrung, welche die meisten Münchner in der Euroleague noch nicht gemacht haben, zumindest nicht in deren neuem Format. Seit zwei Jahren wird der Wettbewerb im Liga-Modus ausgetragen, mit Hin- und Rückrunde sowie Playoffs obendrauf. "Natürlich war das Efes-Spiel eine Enttäuschung", sagt FC-Bayern-Sportdirektor Daniele Baiesi, "aber wir dürfen nicht vergessen, dass neun unserer zwölf Spieler das erste Mal in diesem Wettbewerb spielen." Wobei man zweierlei ergänzen muss: Abgesehen von den Zugängen Petteri Koponen, Maodo Lo und Leon Radosevic, die das aktuelle Format bei ihren vorigen Klubs in Barcelona bzw. Bamberg kennengelernt haben, verfügen fünf weitere Bayern-Profis über frühere Euroleague-Erfahrung: die Serben Stefan Jovic, Vladimir Lucic und Nemanja Dangubic, sowie Alex King und Nihad Djedovic. Zudem steht den Münchnern die entscheidende Neuerung erst bevor: Wegen des Ligabetriebs lässt es sich nämlich nicht vermeiden, dass die Klubs in manchen Wochen zweimal international antreten müssen, und diese Erfahrung machen die meisten Münchner nun zum ersten Mal.

Am Sonntag waren sie noch in der Bundesliga in Braunschweig beschäftigt (wo sie 87:61 gewannen), am Dienstag erwarten sie Panathinaikos, am Donnerstag müssen sie zum FC Barcelona (wo es ein Wiedersehen mit ihrem einstigen Meistercoach Svetislav Pesic gibt), und am Sonntagabend (18 Uhr) kommt schon der nächste Bundesliga-Rivale in den Audi Dome, Telekom Bonn. "Die ganze Woche wird eine große Herausforderung", sagt Cheftrainer Dejan Radonjic, "nach dieser Woche werden wir analysieren können, wie wir darauf reagieren und wo wir stehen."

Die Münchner dürfen an den ersten acht Euroleague-Spieltagen sechsmal daheim antreten, und danach wäre es gut, wenn sie bei ein, zwei Siegen stünden und ansonsten nicht allzu hoch verloren hätten, damit die erfolgsgewohnten FC-Bayern-Fans das Interesse nicht gleich verlieren. Gegen Istanbul waren nur 4732 Zuschauer gekommen, und auch wenn Anadolu Efes kein so zugkräftiger Name ist wie Real Madrid, war das wenig. Und es war auch etwas bedenklich, dass selbst Klub-Präsident Uli Hoeneß die Halle schnell und ernüchtert verlassen hatte.

Athens Spielmacher Nick Calathes gibt so viele Vorlagen wie sonst keiner in der Liga

So gesehen ist Athen dann vielleicht doch kein so guter Aufbaugegner. Denn auch wenn ein Sieg nicht auszuschließen ist, so ist doch eine weitere Niederlage wahrscheinlicher. "Panathinaikos gehört seit Jahren zu den besten Klubs in Europa, und dieses Jahr ist er für mich wieder ein Anwärter auf den Titel", sagt Trainer Radonjic über den Rekordgewinner der europäischen Königsklasse. Sechsmal hat Panathinaikos die Trophäe bereits gewonnen, zuletzt 2011; danach kam der Klub zwar jedes Jahr wieder in die Playoffs, aber nicht mehr ins Final Four.

In Szene gesetzt werden die Athener von Nick Calathes, der so viele Vorlagen zu Korberfolgen gibt wie sonst keiner in der Liga; nicht einmal der ähnlich an seine Mitspieler denkende Münchner Stefan Jovic kommt da ran. Beim 89:84 über Maccabi Tel Aviv kam Calathes in der vorigen Woche auf 14 Assists. Dabei verfügt er auf allen Positionen über erstklassige Anspielstationen, ob das nun der seit 2012 in Athen etablierte James Gist auf dem Flügel ist, oder ob es routinierte Zugänge wie der Guard Keith Langford oder der Center Stephane Lasme (beide 35) sind. "Sie haben exzellente Spieler", stellt Radonjic fest. Das hat er vorige Woche auch über das Team von Anadolu Efes Istanbul gesagt.