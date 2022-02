Mikayla Williams war am Sonntag in Offense und Defense überragend.

Von Andreas Liebmann

Ein bisschen Hinterhof-Atmosphäre hatte die neue Disziplin den Sommerspielen in Tokio damals verliehen, einen Hauch Großstadt-Coolness - und natürlich reichlich Tempo, weil das 3×3-Basketball, das auf nur einen Korb gespielt wird, nie Zeit zum Luftholen lässt. Am Ende, aber das wirklich nur am Rande, gab es bei dieser Olympia-Premiere 2021 zwei russische Finalniederlagen.

Wenn Rebecca Thoresen zurzeit an Basketballvarianten denkt, in denen drei gegen drei gespielt wird, denkt sie vermutlich eher nicht an Tokio, sondern ans eigene Training. Thoresen ist ja nicht angetreten, um hier Hinterhof-Atmosphäre mitzubringen, dafür wäre die Basketball-Trainerin des TSV Wasserburg, die am Spielfeldrand üblicherweise mit einem schwarzen Blazer bekleidet auf schwindelerregenden High Heels unterwegs ist, auch denkbar unpassend gekleidet. Ihr geht es um den Erhalt einer Tradition.

Thoresen, geboren 1978 in Melbourne, betrachtet längst Wasserburg als ihre Heimat, sie hat als Spielerin selbst sechs Meistertitel mit dem aktuell kriselnden deutschen Frauen-Rekordmeister erreicht, und sie will alles dafür tun, dessen drohenden Abstieg zu verhindern. Es ist eine Herzensangelegenheit, an der sie sich mit viel Emotion versucht. Doch leider zieht es sich wie ein roter Faden durch die Saison, dass sie dabei auf etwas zurückgreifen muss, das sie "kleine Rotation" nennt. Was schlicht bedeutet: deutlich zu wenige Spielerinnen. Und so musste man auch fünf Minuten vor dem Ende der Partie am Sonntag gegen den Tabellendritten Keltern, trotz eines vermeintlich komfortablen Vorsprungs, durchaus skeptisch bleiben: War da noch ein Einbruch zu befürchten? Würden die Kräfte wirklich ausreichen? Diesmal reichten sie, Wasserburg setzte sich mit 66:49 durch, schlussendlich doch ungefährdet, was im Abstiegskampf ein enormer Befreiungsschlag war.

Nur sechs, manchmal sieben Spielerinnen im Training - ein großes Manko

Schon Thoresens Heimspieldebüt als Cheftrainerin vor einem Monat, nachdem sich der Verein von Rüdiger Wichote getrennt hatte, zeigte ja dieses Muster auf: starkes erstes, ordentliches zweites Viertel, dann aber spielten die Gäste aus Marburg ihr Konditionsplus aus. Und zuletzt, am vergangenen Mittwoch, zeigte sich die Situation kaum verbessert, eine 41:32-Halbzeitführung gegen Herne hatte nicht zum Sieg gereicht. Die Spiele selbst seien da noch gar nicht mal unbedingt das Problem, versicherte Thoresen nach beiden Niederlagen, sondern das Training. Weil es eben ein großes Manko sei, wenn dort nur sechs, manchmal sieben Spielerinnen auftauchten, was zuletzt Verletzungen ebenso geschuldet war wie Corona-Absenzen und dem an sich schon nicht üppigen Kader. Nur spielen sie eben nicht 3×3, sondern müssten eigentlich ganz andere Dinge üben. Umso erstaunlicher, dass ihnen zwischendurch bereits ein Erfolg beim Tabellenführer, den Rheinland Lions, gelungen war, der allen Hoffnung gegeben hatte.

Und dann lief am Sonntag plötzlich alles verkehrt herum. Denn es waren die Gegnerinnen, die am Anfang führten, 12:22 stand es, nachdem Wasserburg ein paar schlampige Ballverluste hatte, ein paarmal Wurfpech, und obendrein mal wieder die Offensivrebounds vergaß. 30:31 stand es zur Halbzeit - doch dann gelang ein Lauf zur 41:31-Führung. Vier Minuten lang gelang Keltern kein Korberfolg mehr, auch Auszeiten fruchteten nicht, während Wasserburg plötzlich wild entschlossen und konzentriert verteidigte, sich Rebounds fast nach Belieben pflückte und den Vorsprung sogar auf 15 Punkte ausbaute. Neben der überragenden Mikayla Williams nahm auch die angeschlagene Laura Hebecker eine Führungsrolle ein. Was war passiert?

Zum einen natürlich, urteilte Thoresen nach Spielende, sei es überhaupt erst ihre zweite Partie gewesen, in der ihr mehr als sechs fitte Spielerinnen zur Verfügung gestanden hätten (nämlich sieben). "Das macht eine Menge aus." Und zum anderen sei sie, wie auch schon beim Sieg gegen Rheinland, in der Pause "total ausgeflippt", weil viele besprochene Dinge vom Team nicht umgesetzt worden waren. Offensichtlich habe das erneut gefruchtet. Weshalb sie zwar nach Spielende mal wieder kaum noch Stimme hatte, aber heiser von einer "super Teamleistung" schwärmen konnte.