8. Juni 2019, 11:29 Uhr Basketball Raptors nähern sich dem NBA-Titel

Das Team aus Toronto holt im vierten Spiel den dritten Sieg gegen die Golden State Warriors. Thorsten Fink wird Coach in Kobe. Montenegros Trainer sorgt gegen Kosovo für einen Eklat und wird entlassen.

Meldungen im Überblick

Basketball, NBA: Die Toronto Raptors stehen dicht vor dem historischen Gewinn des NBA-Titels. Das Team um Kawhi Leonard gewann das vierte Finalspiel bei Meister Golden State Warriors 105:92 und braucht nur noch einen Sieg, um als erste kanadische Franchise in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga zu triumphieren. In der Best-of-Seven-Serie steht es 3:1, am Montag (Ortszeit) können es die Raptors zu Hause schaffen.

"Wir fahren nach Hause und die Leute in Toronto werden durchdrehen", sagte Raptors-Trainer Nick Nurse: "Wir haben nie wirklich über den Stand in der Serie gesprochen und wir wissen, wie hart wir spielen müssen, um sie zu schlagen."

Toronto lag bis Mitte des dritten Viertels fast immer zurück, setzte sich dann aber ab und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen. Leonard gelang mit 36 Punkten und zwölf Rebounds ein Double-Double, auch Serge Ibaka (20 Punkte) und Pascal Siakam (19) zeigten starke Leistungen. Beste Werfer der Warriors waren Rückkehrer Klay Thompson (28) und Stephen Curry (27). Thompson hatte das dritte Spiel wegen einer Oberschenkelverletzung verpasst.

Fußball, Japan: Thorsten Fink ist neuer Trainer des japanischen Fußball-Clubs Vissel Kobe. Der Verein des früheren Weltmeisters Lukas Podolski gab die Verpflichtung des ehemaligen Mittelfeldspielers des FC Bayern München am Samstag bekannt. "Kobe wird eine neue Ära beginnen", hieß es auf der Website des Vereins, der in der J-League nur auf Platz 13 steht. Über die Vertragslaufzeit machte der Klub, bei dem auch die Spanier Andres Iniesta und David Villa spielen, zunächst keine Angaben. Seine Japan-Premiere auf der Trainerbank soll Fink am nächsten Samstag im Spiel beim Tabellenführer FC Tokio geben.

Fink war bis April bei Grasshopper Club Zürich, musste den späteren Absteiger aus der höchsten Schweizer Liga wegen Erfolglosigkeit aber verlassen. In der Bundesliga arbeitete er beim Hamburger SV (2009 bis 2011), weitere Stationen waren unter anderem der FC Ingolstadt und der FC Basel. Nach Japan nimmt der 51-Jährige seinen Assistenten Sebastian Hahn und Athletiktrainer Nikola Vidovic mit.

Fußball, Montenegro: Der montenegrinische Fußballverband FSCG hat nach einem Eklat beim EM-Qualifikationsspiel gegen Kosovo Trainer Ljubisa Tumbakovic entlassen. Das teilte der Verband nach dem 1:1 mit. Der Serbe Tumbakovic habe sich dafür entschieden, das Team gegen die Mannschaft Kosovos nicht anzuführen, dies sei "eine Verletzung seiner professionellen Verpflichtungen".

Montenegro erkennt den Kosovo im Gegensatz zu Serbien völkerrechtlich an. Tumbakovic war seit Anfang 2016 für den FSCG tätig. Der Verband äußerte zudem sein Bedauern, dass auch die in Serbien geborenen Spieler Filip Stojkovic und Mirko Ivanic bei der Begegnung fehlten und sprach von "Druck aus gewissen Kreisen". "Nichtsportliche Dinge haben über den Fußball und den Sport gesiegt", hieß es in der Erklärung weiter.