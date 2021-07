Die Basketball Löwen Braunschweig haben den Spanier Jesus Ramirez als neuen Cheftrainer verpflichtet. Das gab der Bundesliga-Klub am Freitag bekannt. Der 41 Jahre alte Nachfolger von Pete Strobl war von 2011 bis 2017 als Assistenzcoach des BBL-Rivalen Ratiopharm Ulm tätig und arbeitete in den vergangenen vier Jahren als Trainer in Ungarn und Polen. In Braunschweig unterschrieb Ramirez einen Zweijahresvertrag. Nach Lukas Meisner (Hamburg), Karim Jallow (Ulm) und Lukas Wank (Frankfurt) hat den Klub dafür noch ein weiterer Leistungsträger verlassen. Der Center Gavin Schilling wechselt zum Euroleague-Teilnehmer FC Bayern München. "Sicherlich ist die Anzahl der Abgänge bedauerlich. Allerdings ist das auch eine Auszeichnung für unsere geleistete Arbeit", sagte Mittmann.