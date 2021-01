Von Fabian Dilger, Oberhaching

15 Punkte Vorsprung. So viel hatte Dresdens Trainer Fabian Strauß von seiner Mannschaft im vierten Viertel als Endergebnis eingefordert. "Wir müssen die mit 15 Punkten Abstand schlagen", hatte der Coach während einer Auszeit in der Oberhachinger Halle klargestellt. Am Ende wurde es ein 87:80-Sieg für die Titans in der zweiten Basketball-Bundesliga ProB. Zwei Dinge implizierten die 15-Punkte-Forderung und die Differenz von sieben Zählern am Ende. Erstens: Die Dresdner beherrschten das ganze Spiel so sicher, dass nur die Höhe des Sieges im vierten Viertel noch verhandelbar war. Zweitens: Oberhaching leistete bis zum Ende ernsthafte Gegenwehr.

Die Moral, die sein Team bewiesen hatte, war nach dem Spiel dann auch einer der wenigen positiven Punkte, die Tropics-Trainer Mario Matic mitnehmen konnte: "Kämpferisch kann man uns keinen Vorwurf machen." Ansonsten hatte Matic auf dem Spielfeld wenig Erbauliches gesehen. Genau zwei Mal lag Oberhaching gleichauf mit dem Gegner: vor dem Anpfiff und beim Stand von 24:24 im zweiten Viertel. Ansonsten war der klare Favorit Dresden immer mit sicherem Abstand voraus, und wenn die Tropics versuchten, sich heran zu robben, kam sofort eine Antwort. Teilweise waren es 18 Punkte, die zwischen den Sachsen und Oberhaching lagen.

Mit einem 12:0-Lauf vor und nach der Pause schüttelt Dresden die Tropics ab

"Dresden steht nicht ohne Grund oben", befand Matic. In der Tat haben die Titans erst zwei Spiele in dieser Saison verloren. Die Gäste haben einen ausgeglichen und tiefer besetzten Kader, der in Haching sowohl offensiv wie defensiv immer konzentriert bei der Sache blieb. Gute Pass-Serien, die viele Dreier-Würfe vorbereiteten, aggressive und athletische Verteidigung, die den Tropics immer wieder in den Spielaufbau dazwischenfunkte. Und dann auch noch die Trefferserien, die immer zur richtigen Zeit kamen und den Oberhachingern jedes Mal die Grenzen aufzeigten. Exemplarisch dafür war der pausenübergreifende 12:0-Lauf der Titans: viermal angesetzt, viermal den Dreier perfekt durch die Reuse geschickt, ciao, bis bald.

"Wir haben über lange Strecken alles richtig gemacht", sagte Dresdens Trainer Fabian Strauß hinterher, der mit dem gesamten Spielverlauf zufriedener war als mit dem Endergebnis. Dresden zeigte keine Schwächen, die für einen Favoritensturz notwendig sind, und Oberhaching hatte in der Offensive zu wenig anzubieten. Der etatmäßige Top-Scorer und Spielmacher Janosch Kögler brachte sich mit drei Fouls früh selbst in Probleme und konnte deswegen weniger Minuten spielen als sonst. Und außer bei Joris Ortega sei bei keinem der Wurf richtig gefallen, meinte Matic. Der Franzose Ortega war mit 20 Punkten auch bester Tropics-Scorer. Aus der Distanz fielen zu wenige Würfe, und unter den Körben machte Dresden bei den Hachinger Attacken die Zone stets gut dicht. Auch die beiden zuletzt so bravourös aufspielenden Tropics-Center Bernhard Benke und Bent Leuchten wurden von der Gäste-Verteidigung wirksam bearbeitet und in ihren Aktionen eingeschränkt.

In der hektischen Schlussphase werden Trainer Matic und Forward Zeis hinausgestellt

Trotz der klaren Angelegenheit wurde es im letzten Viertel auch noch hektisch. Trainer Matic musste nach dem zweiten technischen Foul gegen sich die Seitenlinie verlassen, ein übertriebener Pfiff seiner Meinung nach: "Ich habe mich ganz normal beschwert, wieso nicht ein Foul gepfiffen wurde." Und Peter Zeis fasste nach einem Ballverlust im Nachlaufen um die Brust des Gegners und wurde dafür gleich disqualifiziert, was nicht nur im Oberhachinger Lager als reichlich strenges Durchgreifen der Schiedsrichter für diese Aktion gesehen wurde.

"Wir müssen in der Verteidigung ein, zwei Dinge ändern", kündigte Matic für zukünftige Aufgaben an. Die Niederlage gegen das Topteam aus Dresden kommt indes nicht sonderlich überraschend, die Sachsen stehen nur wegen des Corona-bedingt durcheinander gewürfelten Spielplans nicht ganz oben, haben aber als einzige Mannschaft in der zweiten Liga ProB erst zweimal verloren. Oberhaching bleibt mit acht Niederlagen Tabellenneunter. Der achte Platz, auf dem Karlsruhe mit ebenfalls acht Niederlagen steht, ist noch in Reichweite.