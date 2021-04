Von Ralf Tögel

Es hatte ja schon im Vorfeld einige Aufregung gegeben um das Top-Four-Turnier um den deutschen Basketball-Pokal, die sportliche Leitung des ausrichtenden Vereins FC Bayern München hatte seinen Unmut über den Termin recht drastisch geäußert. Die Basketball-Bundesliga (BBL) hatte das Turnier auf dieses Wochenende gelegt, im ersten Halbfinale sollten sich am Samstag um 16 Uhr die ausrichtenden Bayern und das derzeit formstarke Ratiopharm Ulm gegenüberstehen, ehe am Abend in der Partie zwischen Titelverteidiger und Meister Alba Berlin und der BG Göttingen der zweite Finalteilnehmer ermittelt werden sollte.

Nun muss man sagen: viel Aufregung um nichts, denn das Turnier musste kurzfristig abgesagt werden. Der Grund: Bei der BG Göttingen wurde im Rahmen der turnusmäßigen PCR-Testungen am Spielort zwei namentlich nicht benannte Spieler positiv auf Corona getestet. Ein Akteur bereits am Freitagabend, die obligatorische Nachtestung für alle übrigen Spieler ergab am Samstag einen weiteren positiven Fall - was alle handelnden Personen überraschte und das Gesundheitsministerium München auf den Plan rief. Am Donnerstag noch waren alle Testergebnisse negativ ausgefallen.

Detailansicht öffnen Noch nicht vergeben: Der Pokal soll an gleicher Stelle in einem Turnierformat ausgespielt werden - nur an einem anderen Wochenende. (Foto: imago images/BBL-Foto)

Den Richtlinien entsprechend hat das Münchner Gesundheitsamt eine Stunde vor Beginn der ersten Partie entschieden, dass die Göttinger aufgrund der ermittelten Kontakte und einer unklaren Gesamtsituation sofort in Quarantäne müssen und somit das Halbfinale am Abend gegen Berlin nicht stattfinden kann. Alle Mannschaften hatten sich bereits, wie im vergangenen Juni, als das Finalturnier um die Meisterschaft an selber Stelle ohne Zwischenfälle vonstatten ging, im bewährten Hotel in einer Isolationsblase befunden. Der Grund für die Absage des gesamten Turniers aber ist die Tatsache, dass die BG Göttingen einen Verlegungsantrag für die Partie gestellt hat, was ihr nach der BBL-Spielordnung zusteht. Dem hat die Liga ordnungsgemäß stattgegeben, das laut Ausschreibung vorgesehene Format in Turnierform war nicht mehr möglich. Bis zum Saisonende bleibt nun Zeit, die Pokalentscheidung nachzuholen - also bis Sonntag, 13. Juni, wie BBL-Geschäftsführer Stefan Holz erklärt.

BBL-Geschäftsführer Stefan Holz bleibt gelassen: "Jetzt müssen wir halt die vielen tollen Lichtsachen an der Hallendecke wieder abhängen"

Holz bleibt trotz der zweiten Absage - auch den ursprüngliche Termin im November war wegen mehrere Corona-Fälle bei Alba Berlin verlegt worden - zuversichtlich: "Das hätte ich jetzt zwar nicht gebraucht, aber wir werden in aller Ruhe nächste Woche hinsetzen und entscheiden." Bislang waren die Basketballer ja recht passabel durch die Pandemie gekommen, die Profiligen im Handball sind vergleichsweise schwer gebeutelt, im Eishockey wird eine Not-Meisterschaft gespielt und selbst den Fußball hat es aktuell schwer getroffen. Dennoch dürfte die Terminsuche der Quadratur des Kreises gleichkommen, denn zunächst muss die Bundesliga-Hauptrunde gespielt werden und im Mai sollen die Playoffs beginnen. "Es gab viel Arbeit und Vorfreude", erklärt Holz, "jetzt müssen wir halt die vielen tollen Lichtsachen an der Hallendecke wieder abhängen." Damit nicht alles umsonst war, halte die BBL an Format und Spielort fest, bestätigt er: "Jetzt hat es halt uns erwischt, aber dann kommen wir in ein paar Wochen zurück."

Die einzige positive Erkenntnis ist, dass das Sicherheitskonzept funktioniert, sagt FCB-Geschäftsführer Marko Pesic

Selbst die Bayern, die sich im Vorfeld über das Turnier so kritisch geäußert haben, können der äußerst kurzfristigen Absage wenig abgewinnen. Trainer Andrea Trinchieri hatte sich ja nicht so recht freuen wollen auf den ersten Titelkampf der Saison, Sportdirektor Daniele Baiesi hatte die BBL-Ansetzung gar als "Schande" und "dumme Entscheidung" gegeißelt. Nun aber war FCB-Geschäftsführer Marko Pesic zuvorderst froh, "dass das Sicherheitskonzept funktioniert". Seine Spieler hätten bereits die Trikots übergestreift und mussten unverrichteter Dinge wieder abreisen, was im Übrigen auch für die Ulmer galt. Trinchieri hat nun mehr Zeit, seine Mannschaft auf das wichtige Euroleague-Viertelfinale am Dienstag (20. April) bei Armani Mailand vorzubereiten. Ein schwacher Trost: Der Samstag war als Trainingstag verloren, dafür bittet der Coach sein Personal am Sonntag in die Halle, Abflug in die italienische Modemetropole ist am Montag.

Geht alles glatt, spielt der FC Bayern schon am Donnerstag (22. April) an gleicher Stelle Viertelfinalspiel zwei, ehe die Italiener am Mittwoch, 28. April (alle Spiele beginnen um 20.45 Uhr und werden von Magentasport übertragen) im Audi Dome zu Gast sind. Die K.-o.-Runde in der europäischen Königsklasse wird im Best-of-Five Modus gespielt und könnte daher zwei weitere Partien erfordern, zunächst in München, die eventuell entscheidende fünfte wäre wieder in Mailand. Dazwischen spielt der FCB in der Bundesliga seine Heimpartie gegen Alba Berlin (Sonntag, 25. April, 18 Uhr, Magentasport). Doch auch in der Euroleague droht durch das Virus Ungemach: Fenerbahce Istanbul hat bisher sieben positiv getestete Spieler gemeldet, die beiden ersten Viertelfinal-Spiele bei ZSKA Moskau (21. und 23. April) stehen aber nicht zur Disposition - Stand jetzt.