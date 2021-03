Der Zeitplan für die erste Titelvergabe im Basketball steht: Im Münchner Audi Dome steigt am Wochenende 17. und 18. April das Top-Four-Turnier um den deutschen Pokal. Gastgeber FC Bayern München spielt am Samstag um 16 Uhr das erste Halbfinale gegen Ratiopharm Ulm, in der zweiten Partie um den Endspieleinzug trifft um 19.30 Uhr Titelverteidiger Alba Berlin auf die BG Göttingen. Das Finale beginnt am Sonntag um 15 Uhr. Alle Spiele sind frei zugänglich über "Magentasport" und per Stream erstmals im neuen Twitch-Kanal der Basketball-Bundesliga zu sehen.