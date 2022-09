Wasserburgs Zweitliga-Basketballerinnen haben ihr Erstrundenspiel im DBBL-Pokal in Minimalbesetzung mit nur sechs Spielerinnen gewonnen. Beim Ligarivalen Jahn München, der auch nur zu siebt angetreten war, gewannen die Wasserburgerinnen 87:56. Und das, obwohl auch die Neuverpflichtung Brittany Autry noch nicht spielen konnte. Bis zur Halbzeit hatten die Jahn-Frauen noch mitgehalten und nur 34:38 zurückgelegen, doch vor allem im letzten Viertel wurde fast ein Klassenunterschied offenbar, als Wasserburg 28 Punkte erzielte und München nur sechs. In der zweiten Pokalrunde trifft Wasserburg am 9. Oktober auf Erstligist Marburg. Am kommenden Sonntag empfängt der Klub zum Zweitliga-Auftakt Schwabach, Jahn München spielt in Freiburg.