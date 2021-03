Das Finalturnier des DBBL-Pokals der Saison 2020/21 wird am 20. und 21. März in Keltern stattfinden. Neben dem Gastgeber und Titelverteidiger nehmen daran die Basketballerinnen des TSV 1880 Wasserburg, der SNP BasCats USC Heidelberg sowie der GiroLive Panthers Osnabrück teil. In den Halbfinals trifft Heidelberg am Samstag um 15 Uhr auf Osnabrück, bevor es zur Wiederauflage des letztjährigen Finals zwischen Wasserburg und Keltern kommt (18 Uhr). Das Spiel um Platz drei (13 Uhr) und das Finale (16 Uhr) folgen am Sonntag. Zuschauer sind nicht zugelassen, sporttotal.tv überträgt das Turnier live.