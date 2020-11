An diesem Mittwoch (19 Uhr) in Weißenfels wollen sich die Bundesliga-Basketballer von Medi Bayreuth für das Pokal-Top-Four qualifizieren. Mit einem Sieg beim Mitteldeutschen BC kann sich die Mannschaft von Trainer Raoul Korner nach dem sensationellen 95:89-Auftaktsieg gegen den FC Bayern München den ersten Platz in der Qualifikationsgruppe D und den Top-Four-Einzug sichern. Nach zwei Wochen Quarantäne sind die Bayreuther erst am Samstag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.