Die Leute waren auch am Sonntag noch begeistert, geradezu beseelt von dem, was sie zwei Tage zuvor erlebt hatten. Nicht hier, in ihrer Heim-Arena im Stadtzentrum von Los Angeles, es geschah in Houston: Die Basketballer der Lakers lagen weniger als 30 Sekunden vor Ende mit sechs Punkten gegen die Rockets zurück. Eine Spielsituation, die es bis dahin exakt 1713 Mal gegeben hatte in der NBA-Playoff-Geschichte. Doch den Lakers gelang, was davor lediglich ein Team geschafft hatte: der Comeback-Sieg nach einem solchen Rückstand. Das 112:108 nach Verlängerung bescherte ihnen die zwischenzeitliche 3:0-Führung in der ersten Playoff-Runde – und einen echten LeBron-James-Moment.

Fans übertreiben bei Heldensagen gerne, deshalb die Beschreibung des eher nicht zur Ekstase neigenden Lakers-Coachs J. J. Redick: „Ich kenne ihn, seit ich 15 bin – also 26 Jahre. Man sollte nie unterschätzen, wozu er fähig ist.“ Wozu James fähig war, erklärte Redick gleich mit: „Stibitzt den Ball, schleicht sich frei und versenkt den Dreier – von zwei Gegnern behindert – zum Ausgleich.“ 29 Punkte in 45 Minuten und vier Sekunden auf dem Parkett waren es am Ende bei James, Playoff-Bestmarken für 41-Jährige. Zusätzlich schaffte er 13 Rebounds, sechs Vorlagen und ein weiteres Zuckerl fürs Familienalbum: Alley-Oop auf Sohn Bronny James, ebenfalls Lakers-Profi, der den Lob-Pass des Vaters rückwärts in den Korb legte fürs erste Vater-Sohn-Zuspiel der NBA-Playoff-Geschichte.

8 390 Punkte in der NBA : Ein Rekord, der LeBron James befreit Vier Meisterschaften, zehn Finalteilnahmen, nun die meisten Punkte aller Spieler der Geschichte: LeBron James hat die NBA verändert. In seiner Karriere geht es längst nicht mehr nur um Basketball, sondern um ein Vermächtnis. SZ Plus Von Jürgen Schmieder ...

Wenn es nach einer zähen, mitunter langweiligen 82-Spiele-Saison endlich um etwas geht, treten die Protagonisten auf den Plan, Leute wie James, der das alles schon hundertmal erlebt hat. Der auf seine alten Tage als Profisportler aber auch Partien wie jene in der vergangenen Nacht erlebt: Da ging plötzlich wenig bei ihm und seinen Kollegen, Houston verkürzte mit einem 115:96 auf 1:3 – das Lakers-Weiterkommen kann sich trotzdem bald materialisieren, in der Nacht auf Donnerstag.

Klar ist: Wenn dieses Team überhaupt eine Chance auf die Finals haben sollte, dann nur mit einem LeBron James auf Toplevel. Er kann das ja noch, auch als Grand-Daddy des Basketballs. Keine Sorge, das ist keine Aufzählung, was James alles erreicht hat in seinen mittlerweile fast 2000 NBA-Partien. Es stellt sich in der Gegenwart eher die Frage – und zwar gar nicht mal provokant gemeint: Müsste man diesen Typ nicht doch zum MVP erklären, zum „Most Valuable Player“ der Saison?

Müsste man diesen Typ nicht doch zum MVP erklären, zum „Most Valuable Player“ der Saison?

Die Auszeichnung gilt für die reguläre Spielzeit, die drei Finalisten wurden gerade bekannt gegeben: Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokic (Denver Nuggets) und Victor Wembanyama (San Antonio Spurs). Der Sieger dürfte vor der Finalserie feststehen. Und wie der Name der Trophäe verrät, bekommt sie nicht der Beste, sondern der Wertvollste für sein Team. Da sollte LeBron James in den Überlegungen eigentlich eine Rolle spielen.

Was seine gegenwärtige Leistung so besonders macht, unabhängig von Alter und Abnutzung, ist der Kontext. Bei den Lakers fehlen Luka Doncic und Austin Reaves, die beiden Aufbauspieler und für viele vor Playoff-Beginn die aktuell besten Akteure im Kader. Es gab also berechtigte Bedenken, wie von Bill Plaschke ausgedrückt, Reporter der Zeitung LA Times: „Hört auf mit dieser Saison! Die Lakers sind nicht mehr zu retten.“

Doch James tut, was er schon so häufig getan hat in seiner Karriere, seine vielleicht am meisten unterschätzte Qualität: Er übernimmt Verantwortung, zur Not packt er ein Team komplett auf seine Schultern: die Miami Heat nach der Niederlage im Finale 2011 gegen die Nowitzki-Mavericks. Die Cleveland Cavaliers, seine Heimat-Franchise, als er sie zum Titel 2016 führte. Die Lakers zur Meisterschaft vor sechs Jahren, während der Covid-Pandemie. Fast immer, wenn es nötig war, fand James einen Weg, mit den Leuten, die eben zufällig mit ihm auf dem Parkett standen, erfolgreich zu sein.

Aktuell muss er deshalb gewissermaßen durchspielen, und zwar ohne Jammern. Er hat die Saison zum Hier-und-jetzt-Jahr erklärt, also sagt er: „Das wird nun mal von mir verlangt. Es ist, wie es ist.“ Pausen bekommt James in der Defensive, wo er nur in entscheidenden Situationen den besten Gegner bewacht. Ansonsten gibt er mit seiner Erfahrung und dem Blick für die Situation den Korb-Bewacher in der Zone – der genau deshalb Bälle stehlen kann. Seine Offensive orchestriert er wie ein Verkehrspolizist auf dem Sunset Strip mit Leuten, die ihm allesamt blind folgen. Die Kollegen steuern zwar ihre Sachen bei (zuletzt erzielte auch der Deutsche Maxi Kleber ein Pünktchen), aber James ist der Boss.

„Natürlich hoffst du, dass die besten Pferde für den Playoff-Spurt fit sind“, sagte James über Doncic und Reaves, gemeinsam für durchschnittlich 57 Punkte pro Partie verantwortlich: „Es ist eine Herausforderung, aber es gibt ja auch Hoffnung.“ Schon nach der dritten Partie gegen die Rockets titelte Times-Autor Plaschke, wie viele Lakers-Fans ein Meinungs-Fähnchen im Ergebnis-Sturm: „Glaubt ihr auch schon dran?“ Gemeint ist: Falls Reaves zu Beginn der zweiten Playoff-Runde zurückkehrt, falls der am Oberschenkel verletzte Doncic sich doch noch berappelt. Falls Flügelspieler Rui Hachimura und Ballverteiler Marcus Smart auch weiter so gelassen einspringen. Und natürlich: Falls James weiterhin solch belastbare Schultern hat.

Es ist möglich. Es ist Los Angeles, mehr Traumfabrik geht nicht im US-Sport. Die Botschaft von James nach dem kleinen Durchhänger in Houston ist: „Heim nach L.A., Job beenden.“ Der alte Mann hat noch was vor.