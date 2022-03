Von Katalina Farkas

Wäre es nach Martin Fürleger gegangen, er wäre an diesem Freitag nicht nach München gefahren. Wäre die Saison regulär beendet worden, müsste sich der Sportliche Leiter der Eigner Angels Nördlingen dort auch nicht von Kim Pierre-Louis und Asha Thomas verabschieden, die zurück nach Kanada und in die USA fliegen. Statt in München aufs Boarding zu warten, würden sich die Basketballerinnen in Nördlingen auf das letzte Spiel der Saison vorbereiten - auf jenes Nachholspiel gegen Marburg, das nicht nur das letzte der Hauptrunde gewesen wäre, sondern dem Team auch die letzte Chance geboten hätte, die Playoffs zu erreichen.

Wäre, würde, hätte: Nördlingens Chance auf die Playoffs, sie verbleibt im Konjunktiv. Die Saison ist vorbei, vorzeitig abgebrochen von der Frauen-Bundesliga DBBL. Zu viele Nachholspiele hätten noch ausgetragen werden müssen, bevor am 27. März die Playoffs beginnen. Elf bis dahin nachzuholende Partien wären DBBL-Geschäftsführer Philipp Reuner zufolge "schlicht und einfach nicht möglich gewesen, auch wenn dies bis zuletzt unser Ziel war". In einer Mitgliederversammlung hätten sich die Vereine der DBBL am vergangenen Samstag darauf geeinigt, die Nachholspiele nicht auszutragen, um die Playoffs nicht verschieben zu müssen. "Am Ende haben sich die Vereine dafür entschieden, die Saison nicht zu verlängern", erklärt Reuner.

Statt des Tabellenplatzes am letzten Spieltag entscheidet nun die Quotientenregel über den Einzug in die Playoffs: Qualifiziert sind die acht Teams mit dem besten Verhältnis aus Siegpunkten und Anzahl der absolvierten Spiele. Nördlingen liegt trotz eines Sieges am letzten Spieltag auf Rang neun, direkt hinter seiner Fast-Schon-Nemesis Saarlouis. Nach einer deutlichen Niederlage in der Hinrunde konnten sich die Angels im Februar in einer spannenden Overtime gegen die Royals durchsetzen, stehen nun aber trotzdem in der Tabelle hinter ihnen.

"Ja, das ist schon sehr frustrierend", gibt Martin Fürleger zu. Frustrierend, weil eigentlich noch zwei Spiele zu spielen gewesen wären. "Ich bin mir ganz sicher: Hätten beide Begegnungen stattgefunden, hätten wir eine realistische Chance gehabt, die Playoffs zu erreichen. Das macht es schwer, die Entscheidung der DBBL zu akzeptieren." Nördlingen hatte auf der Mitgliederversammlung gegen den Saisonabbruch votiert, war aber deutlich überstimmt worden. Zwölf Teams stimmten für den Abbruch, nur zwei dagegen.

"Ich muss gestehen, dass mich die Entscheidung schon sehr überrascht hat", erzählt Fürleger am Telefon, "zumal vorher noch andere Szenarien im Raum standen. Und auch die Spielerinnen waren geschockt, als sie vom Saisonabbruch erfahren haben. Sie haben nicht damit gerechnet und waren voll motiviert, in den letzten Spielen noch einmal alles zu geben." Die Nachricht erreichte die Angels vor dem letzten Spieltag, letztlich entschied ein Fernduell über den letzten Playoff-Platz. "Wir wussten: Gewinnen wir und verliert Saarlouis, ziehen wir in die Playoffs ein." Sich der Tabellensituation bewusst, konnte Saarlouis das Spiel gegen Heidelberg aber deutlich für sich entscheiden.

Die Playoffs hätten nicht nur sportliches Prestige mit sich gebracht, sondern auch ein finanzielles Plus

Fürleger ist unzufrieden mit dem vorzeitigen Ende der Saison. "Es wäre fairer gewesen, alle Spiele spielen zu können - gegen starke und schwache Teams, auswärts und zu Hause. Das berücksichtigt die Quotientenregel nicht", sagt er. Die Playoffs hätten nicht nur sportliches Prestige mit sich gebracht, sondern auch ein finanzielles Plus. "Wir sind zum Glück finanziell sicher aufgestellt, hätten aber durch Ticket- und Getränkeverkäufe sowie durch bestimmte Klauseln in den Sponsorenverträgen noch einen fünfstelligen Betrag einnehmen können."

In Nördlingen konzentriert man sich nun darauf, einen sauberen Saisonabschluss zu finden. Statt am Sonntag nach Marburg zu fahren, veranstaltet der Verein ein großes Essen für die Mannschaft, die Fans und die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Von Montag an wird es dann sehr leer sein in der Hermann-Kessler-Halle, die Spielerinnen verabschieden sich nach Hause. "Das wird schon emotional. Wir haben uns viel vorgenommen, aber auch viele Rückschläge erlitten. Wir waren immer nah dran am achten Platz, und jetzt ist die Saison einfach vorbei. Ich denke, wir werden jetzt erst einmal ein paar Tage brauchen, das zu verarbeiten", sagt Fürleger.

Zumal noch nicht sicher ist, in welcher Zusammensetzung das Team in der kommenden Saison spielen wird. Nina Rosemeyer und Bianca Helmig wolle man halten, sagt Fürleger, ebenso die Finninnen Elina Koskimies und Anissa Pounds. Vor allem wolle man die Kanadierin Samantha Hill wieder für sich gewinnen: "Sami hat uns durch die Saison getragen, sie ist eine unglaublich starke Spielerin." Wenn Fürlegers Plan aufgeht, wird die Kanadierin im August wieder eintrudeln am Münchner Flughafen.