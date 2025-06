Meister-Matchball oder NBA-Draft? Ratiopharm Ulm hält sich in Bezug auf einen Einsatz seiner Toptalente Ben Saraf und Noa Essengue im womöglich entscheidenden Finalspiel der Basketball-Bundesliga bedeckt. „Man wird erst in der Halle sehen, wer auf dem Feld steht“, sagte Ulms Sportdirektor Thorsten Leibenath vor dem vierten Duell am Dienstag (20 Uhr/Dyn) mit Titelverteidiger Bayern München. Die Ulmer hatten einen Antrag gestellt, die Finalspiele vier und fünf (24. und 26. Juni) zu verlegen, damit Essengue und Saraf sowohl beim NBA-Draft in New York (25. und 26. Juni) als auch bei den BBL-Finalspielen dabei sein können. Essengue, 18, gilt bei der Talente-Auswahl als Top-10-Kandidat, und auch Saraf, 19, könnte schon in der ersten Runde ausgewählt werden. Der Antrag wurde von der BBL abgelehnt, auch die Bayern hatten nicht zugestimmt.