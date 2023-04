Für die Eigner Angels Nördlingen ist die Saison in der Frauenbasketball-Bundesliga zu Ende. Sie verloren auch Spiel zwei im Playoff-Viertelfinale gegen die Panthers Osnabrück. Dem 60:63 daheim folgte am Freitag eine 65:75-Auswärtsniederlage. Es war das erste Mal in ihrer 15-jährigen Erstligageschichte, dass die Nördlingerinnen nach Rang vier in der Hauptrunde mit Heimrecht in die Playoffs gelangt waren, allerdings hatten sie das vor allem einer starken Phase im Februar zu verdanken - zuletzt war ihre Formkurve stark nach unten gerutscht. Beim Auftakt hatte das Team von Coach Ajtony Imreh noch Pech, weil es bis kurz vor Schluss geführt hatte, im zweiten Duell wirkten die Gegnerinnen cleverer und hatten in Frieda Bühner erneut eine überragende Akteurin. Nördlingens Topscorerin Anissa Pounds, die im ersten Spiel nur einen Punkt sammelte, kam diesmal auf beeindruckende 30 Zähler.