Deftige 60:83-Niederlage in der Euroleague in Griechenland

Die Basketballer des FC Bayern haben nach zuletzt wettbewerbsübergreifend fünf Siegen in Serie eine Niederlage kassiert. Die fiel mit 60:83 gleich ziemlich deftig aus, phasenweise wurden die Münchner von Olympiakos Piräus vorgeführt.

Bei den jüngsten Erfolgen gegen Euroleague-Champion Efes Istanbul und in der Bundesliga bei Alba Berlin hatte sich Ognjen Jaramaz ein Sonderlob von Trainer Andrea Trinchieri verdient. Auch in der griechischen Hafenstadt war es der serbische Nationalspieler, der mit zwei erfolgreichen Dreiern die ersten Akzente für die Gäste setzte - allerdings hatte Olympiakos zu diesem Zeitpunkt bereits 15 Zähler erzielt. Die zu Hause ungeschlagenen Griechen waren von der ersten Sekunde an klar überlegen, es wirkte, als hätten die Münchner all ihre Kräfte bei den jüngsten Erfolgen verbraucht. Was natürlich auch an der enorm aggressiven Defensive der Griechen lag, die den Bayern bei jedem Wurf, bei jeder Aktion zusetzten. Und erspielten sich die Bayern gute Chancen, dann trafen sie nicht. 26:10 lag Piräus nach dem ersten Viertel vorne, zur Pause hatten sie die Partie beim 49:24 so gut wie entschieden, zumal die Gäste auch nach dem Wechsel nie den Eindruck vermitteln konnten, dem Spiel eine Wende geben zu können.

So verteilte Trinchieri in der zweiten Halbzeit die Einsatzminuten, wovon auch der nachverpflichtete K.C. Rivers profitierte und in seinem ersten Einsatz für den FCB fünf Punkte erzielte. Zweistellig punkten konnte für die Münchner einzig Augustine Rubit mit zehn Zählern, und so taumelten die Bayern chancenlos in die deftige Abreibung. Schon am Donnerstag bekommen die Münchner die Chance zur Wiedergutmachung, allerdings bedarf es dann beim ebenfalls heimstarken Gastgeber Roter Stern Belgrad einer gewaltigen Leistungssteigerung.