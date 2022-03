Die erste Pflichtaufgabe ist erfüllt. Ehe es für Wasserburgs Erstliga-Basketballerinnen an diesem Sonntag (16 Uhr) zu Hause gegen den SV Halle zum wahrscheinlich entscheidenden Spiel im Kampf gegen den Abstieg kommt, hat der deutsche Rekordmeister seine Hoffnungen durch einen 67:59-Auswärtssieg beim Tabellenletzten USC Heidelberg am Leben gehalten. Leicht fiel dem Team von Trainerin Rebecca Thoresen der Erfolg nicht, zur Halbzeit lag der TSV 31:32 zurück, vor dem Schlussviertel 43:45. Erst eine Umstellung in der Defense brachte den Umschwung und den entscheidenden 13:2-Zwischenspurt. Wie zuletzt häufig habe man "etwas gebraucht, um ins Spiel zu kommen" und "zu oft den Ball verloren", stellte Thoresen fest.

Neben Mikayla Williams mit 19 Punkten tat sich bei den Wasserburgerinnen vor allem Ana Vojtulek hervor, die neben ihren 17 Punkten 18 Rebounds sammelte und drei Steals. Trotz phasenweise guter Rebound-Arbeit gebe es noch einiges zu arbeiten bis Sonntag, so Thoresen. Auch gegen Halle ist ein Sieg Pflicht, und selbst dieser könnte am Ende zu wenig sein - neben weiteren eigenen Erfolgen hängt Wasserburg nämlich auch davon ab, dass die Hallenserinnen auf dem letzten Nichtabstiegsplatz möglichst keine Punkte mehr holen.