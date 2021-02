Der FC Bayern verspielt in Chemnitz einen 13-Punkte-Vorsprung und verliert in der Schlusssekunde.

Die Basketballer des FC Bayern haben am Sonntagabend bei den Chemnitz 99ers ihre vierte Saisonniederlage in der Bundesliga (BBL) kassiert. In einem spannenden Spiel kämpfte sich der Aufsteiger nach einem zwischenzeitlichen 13-Punkte-Rückstand zurück und schaffte mit dem letzten Wurf zum 85:83 die große Überraschung.

Dabei waren die Bayern gewarnt, die Chemnitzer hatten beim Sieg am Freitag gegen Bamberg 32 Punkte im ersten Viertel erzielt - und die Sachsen ließen sich auch vom Topfavoriten nicht bremsen. Vor allem dank Topscorer Marcus Thornton (21 Punkte) und George King, der alle seine 17 Punkte in der ersten Halbzeit erzielte, lagen die Gastgeber schnell vorn. Doch die Münchner haben viel Qualität im Kader, zur Pause war der 21:28-Rückstand nach dem ersten Viertel auf einen Punkt reduziert (45:46).

Hatte FC-Bayern-Coach Andrea Trinchieri in der erste Halbzeit Diegio Flaccadori und Talent Jason George viel Spielzeit gegönnt, beorderte er nach der Pause in Wade Baldwin, Paul Zipser, Nick Weiler-Babb, Vladimir Lucic und Jalen Reynolds eine Euroleague-Startformation aufs Parkett, mit gewünschtem Resultat: Die Gäste steigerten die Defensive, Weiler-Babb (17 Punkte) traf aus der Distanz und Topscorer Reynolds (19) stellte den Aufsteiger unter dem Korb vor unlösbare Probleme. Mit 26:13 Punkten ging der dritte Durchgang an den FCB, aber Chemnitz kam dank des überragende Thornton zurück, und Dominque Johnson traf mit seinem Dreipunktewurf mit der Schlusssirene zum Sieg.