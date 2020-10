Bei Basketball-Bundesligist Alba Berlin sind sechs Profis positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das für Donnerstag angesetzte Euroleague-Spiel des deutschen Meisters und Pokalsiegers gegen Baskonia Vitoria-Gasteiz wurde abgesagt. "Die Fälle wurden der zuständigen Gesundheitsbehörde gemeldet, die nun über die weitere Vorgehensweise entscheidet", hieß es in einer Mitteilung. Einen positiven Befund hatte es bereits am Samstag nach dem Euroleague-Spiel bei ZSKA Moskau gegeben. Das Pokalspiel von Alba am vergangenen Sonntag gegen die Basketball Löwen Braunschweig musste deswegen abgesagt werden. Fünf weitere positive Testergebnisse kamen am Anfang der Woche hinzu. Alle sechs Akteure wurden isoliert und sind unter medizinischer Beobachtung. Alle Beteiligten, die mit auf der Reise nach Moskau waren, befinden sich in Quarantäne.